KAI&JIMIN&河成云即使「撇下」队友也要站在一起！舞台上「咬耳朵」脸贴超近
明星 2019年1月2日 星期三10:20 Rui
EXO的KAI、防弹少年团的JIMIN、Wanna one的河成云以及SHINee的泰民是爱豆圈里最著名的兄弟Line之一，4人的感情好得不得了，最近一起参加「歌谣大祭典」的KAI、JIMIN和河成云又黏到了一起。
2018年12月31日「2018MBC歌谣大祭典」上，EXO、防弹少年团和Wanna One受邀亮相，最后所有的出演嘉宾同台亮相。 来自三个不同团队的KAI、JIMIN和河成云「撇」下了其他的队友找到了「亲故Line」小伙伴，凑到了一聊天。
最近忙於各大庆典的3人私下里没时间聚会，这天终於找到机会聚到了一起，不知道3人聊起了什么，互相贴近对方「咬耳朵」说悄悄话。
「图：PANN」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
-
還有泰亨和志訓，有一幕是志訓正在跟粉絲揮手，丹尼爾忽然從後面抱住志訓，就看到從後面走過來本來要抓志訓手臂的泰亨張開嘴巴一臉茫然，丹尼爾真的很可愛很鬧，後來泰亨和志訓還是成功見面，泰亨還把手搭在志訓的肩膀，小聊了一下喔，這段小編可以發新聞一下啦
2小时前
-
Debbie Ng看 我那天才是jimin给我泰民的感觉 原来是好朋友
1小时前
-
-