SM 與中國合作推出大型新人團「威神V」 未來也會加入 NCT 活動！
KPOP 2018年12月31日 星期一13:41 施乃琪
還記得 8 月時 NCT 公開的下半年計畫表在尾巴留了個問號，如今這個謎底終於揭曉了！
SM Entertainment 今天宣布一組新人團體「威神V」(WayV) 將於 2019 年 1 月在中國出道，目前成員有早已亮相過的錕、昀昀、LUCAS 和 TEN，以及仍是 SM ROOKIES 身份的揚揚、肖俊和 Hendery。
其實今年李秀滿在《2018 韓中經營大獎》領獎時就曾和 NCT 127 隊長泰容、中國成員昀昀一起出席，當時他除了重申 SM 要在全球創造頂尖共融文化的意念，也在現場提起了 NCT 的近期計畫：「由 NCT 中國成員組成的『NCT 中國隊』也在準備出道，未來 NCT將以世界為舞台帶來亮眼的活動，還請大家多多期待。」
如今消息底定，威神V 主要由 SM Entertainment 操刀製作，並透過中國的合作品牌 Label V 在當地出道展開活動，而且未來也有機會以 NCT 的身份在中國以外的地區活動。
（照片來源：SM Entertainment）
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