IU向粉絲們介紹自己偶像g.o.d：「大家～這是我的歐爸們」這也讓造型師喊：「她算什麼！竟然和歐爸們一起拍照」 池錫辰認可李善彬為「弟妹」，李光洙向趙寅成都敬秀介紹女友引兄弟們羨慕 《男朋友》最新預告照：朴寶劍&宋慧喬兩人重回古巴劇照公開～ 2018大黑馬！恭喜女團MOMOLAND《BBoom BBoom》破三億觀看人次～ 【專訪】想要送什麼禮物給FUSE？ONF：想要把幸福送給他們～ SM 與中國合作推出大型新人團「威神V」 未來也會加入 NCT 活動！ 《MBC演藝大賞》梁世炯、柳炳宰、朴聖光Cover防彈《idol》舞台！最後三人互相攙扶下舞台XD 【經典回顧】李善彬曾在《Running Man》因為李光洙而被測謊機電過兩次～ 【有片】讓EXO&BTS&TWICE都淪為了伴舞的金蓮子《AMOR FATI》，這簡直就是大型群High蹦迪現場啊 《Running Man》秀英大展對C位的慾望：「因為我在少女時代不是中心…。」 韓佳人預計明年5月生二寶！ 恭喜迎來新的家庭成員~ 《Running Man》絕對是錦鯉劇組！HAHA又要當爸爸啦，同天李光洙宣佈脫單 「2018 MBC演技大賞」完整獲獎名單！ 蘇志燮出道23年首摘「大賞」，《我身後的陶斯》八冠王 請夏釋新單曲 MV 預告片 2019 年首度回歸氣勢全開！ 【網漫推薦】《乖乖女的戀愛指南》：號稱「母胎SOLO」的她明明讓人移不開眼！究竟是哪位學長最後會獲得女主芳心？ 號稱有望「統一三國」的男人…他就是在歌謠、演技、藝能全面開花的李昇基！ 大部分的人只記得《我叫金三順》和《祕密花園》…玄彬曾坦言：「我不在乎收視率」 【100 大偶像個人品牌評價】智旻「帥氣又可愛」奪冠 前三名唯一女性代表是華莎！ 韓劇 2019的1月新韓劇，多元題材引關注 撒花慶祝！李光洙&李善彬熱戀中，《Running Man》的曖昧終於變成了現實 MBC《ITEM》公開朱智勛、陳世娫、金剛于角色海報！預計2月11日作為月火劇播出 雖然BTS防彈少年團的JIN還沒有談過戀愛，但是已經拍了很多女友視角的照片！ 來自BTS防彈少年團最暖心跨年禮物！來跟Jimin打勾勾「約定」吧！

SM 與中國合作推出大型新人團「威神V」 未來也會加入 NCT 活動！ KPOP 施乃琪