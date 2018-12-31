SM 与中国合作推出大型新人团「威神V」 未来也会加入 NCT 活动！
KPOP 2018年12月31日 星期一13:41 施乃琪
还记得 8 月时 NCT 公开的下半年计画表在尾巴留了个问号，如今这个谜底终於揭晓了！
SM Entertainment 今天宣布一组新人团体「威神V」(WayV) 将於 2019 年 1 月在中国出道，目前成员有早已亮相过的锟、昀昀、LUCAS 和 TEN，以及仍是 SM ROOKIES 身份的扬扬、肖俊和 Hendery。
其实今年李秀满在《2018 韩中经营大奖》领奖时就曾和 NCT 127 队长泰容、中国成员昀昀一起出席，当时他除了重申 SM 要在全球创造顶尖共融文化的意念，也在现场提起了 NCT 的近期计画：「由 NCT 中国成员组成的『NCT 中国队』也在准备出道，未来 NCT将以世界为舞台带来亮眼的活动，还请大家多多期待。」
如今消息底定，威神V 主要由 SM Entertainment 操刀制作，并透过中国的合作品牌 Label V 在当地出道展开活动，而且未来也有机会以 NCT 的身份在中国以外的地区活动。
（照片来源：SM Entertainment）
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