曾出演《皮諾丘》、《急診男女》的他通過真人秀《戀愛的滋味》找到真愛…李必模計畫明年春天結婚！
明星 2018年12月30日 星期日09:01 JiaJia
1974年出生的男演員李必模，曾出演《皮諾丘》、《急診男女》、《松藥局的兒子們》等電視劇。今年（2018年）他也陸續參與《被子外面很危險》、《戀愛的滋味》等節目錄製，展現多樣魅力。令人驚喜的是，他與一同出演《戀愛的滋味》的徐秀妍從節目延伸到現實，不只成為情侶還求婚了，預計明年春天結婚！
李必模與女友徐秀妍通過真人秀《戀愛的滋味》結識。在節目中，他們被觀眾們稱呼為「必然CP」，並獲得許多支持和好感。初登場時，徐秀妍就向李必模透露自己2年前偶然遇見過他，還一起看了照片，李必模也相當開心，還交換電話號碼表現出積極的模樣。
25日晚間，李必模於釜山表演音樂劇《那些日子》時，在舞台上表示：「我有一位今後想一起生活的人，她相當不錯，請她來到舞台上。」以《結婚進行曲》作為背景音樂，徐秀妍出現了，觀眾們報以熱烈掌聲。李必模牽著她的手走到舞台正中央，他向觀眾們介紹徐秀妍：「各位，這位是徐秀妍，因為不曉得他的戒指尺寸，所以還沒準備。我想說：『非常感謝妳，雖然我還不夠好，但會一直陪在妳身邊，謝謝妳。』」真情流露，羨煞旁人。
據了解，李必模與徐秀妍預計於明年（2019年）春天結婚。這是罕見的從「節目」延伸到「現實」，不只身邊的親友，網友們也紛紛獻上祝福。
（圖片來源：NAVER）
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