曾出演《皮诺丘》、《急诊男女》的他通过真人秀《恋爱的滋味》找到真爱…李必模计画明年春天结婚！
明星 2018年12月30日 星期日09:01 JiaJia
1974年出生的男演员李必模，曾出演《皮诺丘》、《急诊男女》、《松药局的儿子们》等电视剧。今年（2018年）他也陆续参与《被子外面很危险》、《恋爱的滋味》等节目录制，展现多样魅力。令人惊喜的是，他与一同出演《恋爱的滋味》的徐秀妍从节目延伸到现实，不只成为情侣还求婚了，预计明年春天结婚！
李必模与女友徐秀妍通过真人秀《恋爱的滋味》结识。在节目中，他们被观众们称呼为「必然CP」，并获得许多支持和好感。初登场时，徐秀妍就向李必模透露自己2年前偶然遇见过他，还一起看了照片，李必模也相当开心，还交换电话号码表现出积极的模样。
25日晚间，李必模於釜山表演音乐剧《那些日子》时，在舞台上表示：「我有一位今后想一起生活的人，她相当不错，请她来到舞台上。」以《结婚进行曲》作为背景音乐，徐秀妍出现了，观众们报以热烈掌声。李必模牵著她的手走到舞台正中央，他向观众们介绍徐秀妍：「各位，这位是徐秀妍，因为不晓得他的戒指尺寸，所以还没准备。我想说：『非常感谢你，虽然我还不够好，但会一直陪在你身边，谢谢你。』」真情流露，羡煞旁人。
据了解，李必模与徐秀妍预计於明年（2019年）春天结婚。这是罕见的从「节目」延伸到「现实」，不只身边的亲友，网友们也纷纷献上祝福。
（图片来源：NAVER）
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