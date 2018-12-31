韓劇 2019的1月新韓劇，多元題材引關注

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一年又在追劇中度過，不曉得劇飯們有沒算2018年一共追了幾部韓劇？又棄了幾部韓劇？還是覺得明明那麼多部，卻老有劇荒感？年底應該有很多回顧2018的韓劇TOP文，供大家參考。

現在，還是先提供2019年1月份的新韓劇，讓大家參詳好追劇。1月份接檔的，有翻拍經典電影、有靈異附身、有職場愛情、有寫實律師劇多元題材，就看大家的喜好了。

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月火劇

1/7 KBS2 《鄰家律師趙德浩2：罪與罰》32集



接檔《國標舞女孩》，朴信陽、高賢廷主演。由《不善良的女人們》、《黑騎士》的韓相佑導演與《光與影》、《龜巖許浚》、《獄中花》的崔完圭作家聯手打造。講述趙德浩因捲入到檢察機關內部告發事件之中，從一名檢察官降級為處理普通生活家庭事務的社區辯護律師的故事。這部最大看點，就是看倆位氣場、演技旗鼓相當的演員飆戲。

1/7 tvN《成為王的男人》16集



接檔《雞龍仙女傳》，呂珍九、李世榮主演。改編自2012年的電影《光海，成為王的男人》。由《金錢之花》的金熙元導演、新人作家金善德聯手打造。講述政局混亂、權力紛爭達到頂峰的朝鮮中期，王「李憲」為了預防不測，找來了比雙胞胎更相似的「河善」做替身，代替他在皇宮裡當王而展開的故事。

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水木劇

1/2 Dramax MBN《最棒的炸雞》12集



接檔《心動警報》，由導演李勝勳執導，朴善浩、金素慧、朱宇宰主演。講述懷抱經營炸雞店夢想的上班族和繼承爺爺的澡堂過著隱居生活的網路作家志願生的青春成長故事。

1/9 KBS2《為何那樣，奉尚先生》預計32集



劉俊相、全慧彬、李詩英、吳智昊、申東美主演。由《王家一家人》《我們的甲順》作家文英南執筆，《我的愛屬於你》、《我男人的秘密》導演陳亨旭執導。劇情圍繞一個從未為自己而活的寂寞、可憐中年男人展開，是一部融入歡笑、幽默的感人溫情故事。

1/16 OCN《附身》16集



接檔《神的測驗5：重啟》，高準熙、宋清晨主演。由作家朴熙江執筆、《失業救助羅曼史》導演崔道勳執導。講述「直覺」超群的有反轉魅力的刑警，和天生能通靈卻努力想活得比任何人都平凡的女人，因緣巧合相遇後，通過「附身」這個題材所展開的兩個男女之間的愉快且溫暖人心的人性故事。這部劇在整理時訊息仍不多，上檔日期也是按神測1/10結局計的，尚不曉得電視台會不會先播特輯，隔週再播正片？

1 /23 MBC《春天來了，春天》預計32集



接檔《赤月青日》，嚴智苑、李宥利、李鍾赫、崔秉默合作。 是部奇幻喜劇，講述嚴智苑、李宥利身體產生變化，靈魂交換和李鍾赫、崔秉默重新找到真正幸福的故事。由《付岩洞復仇者們》導演金尚昊執導，作家李惠善編劇。播出日期亦是按《赤月青日》進度計的。

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金土劇

1/25 Netflix《李屍朝鮮》(Kingdom) 6集



這部劇是在Netflix平台播出，亦是Netflix的首部原創韓劇。改編自網路漫畫《神的國度》，由電影《失控隧道》導演金成勳執導，《Signal》作家金銀姬執筆。朱智勛、裴斗娜、柳承龍主演。講述15、16世紀，朝王朝因已故的國王死而復生且民間開始流傳怪異的瘟疫，不僅人不會死甚至開始吃人肉，變成喪屍！而成為眾矢之的的朝鮮王國的王世子（朱智勛 飾）為了人民開始著手調查，與醫女徐菲（裴斗娜 飾）一起尋找真相與滅絕喪屍方法的故事。已決定續拍第二季。

也許有人覺得和電影《屍落之城》一樣題材，已失去新鮮度，但不同的作家編劇和導演製作群，還是會有不同的視角創作。

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週末劇

1/26 tvN《羅曼史別冊附錄》 16集



接檔《阿爾罕布拉宮的回憶》，李鍾碩、李奈映主演。以出版社為背景，講述男女主角一起長大，並隨著時間的流逝，逐漸感受到對彼此的感情。由《火星生活》導演李政孝和《需要浪漫》系列的作家鄭賢貞聯手打造。這部是李奈映睽違電視劇多年的回歸劇，又是和人氣男演李鍾碩搭配，引得大家頗多關注。

因尚未看到OCN《Priest》確定接檔新劇，按播出進度也將於1/20結局，1/26不知會不會有新劇與tvN同時開播？或延到2月份？目前只看到OCN發佈一部由李瑞鎮、成東鎰、林華映主演的新劇訊息和預告，就補上這部劇資訊（也可能不是這部，就參考）。



OCN《圈套》7集，是部追蹤懸疑劇，講述國民主播姜宇賢（李瑞鎮）陷入無法預測的圈套後，所發生的衝擊性事件。由電影《白夜行》朴信宇導演執導，電視劇《特殊事件專案組TEN》作家李再坤、南尚旭執筆，電影《逆鱗》和電視劇《茶母》李在奎導演擔任總製作人。

原本不只這幾部劇，因12月底電視台有大賞典禮、歌謠大祭典、月火水木都有停播狀況，以致延後進不播出。在上檔之前，仍可能有變動，還是得多關注電視台發佈的訊息。20181228

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