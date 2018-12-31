号称有望「统一三国」的男人…他就是在歌谣、演技、艺能全面开花的李升基！ 大部分的人只记得《我叫金三顺》和《秘密花园》…玄彬曾坦言：「我不在乎收视率」 【100 大偶像个人品牌评价】智旻「帅气又可爱」夺冠 前三名唯一女性代表是华莎！ 韩剧 2019的1月新韩剧，多元题材引关注 撒花庆祝！李光洙&李善彬热恋中，《Running Man》的暧昧终於变成了现实 MBC《ITEM》公开朱智勋、陈世娫、金刚于角色海报！预计2月11日作为月火剧播出 虽然BTS防弹少年团的JIN还没有谈过恋爱，但是已经拍了很多女友视角的照片！ 来自BTS防弹少年团最暖心跨年礼物！来跟Jimin打勾勾「约定」吧！

一年又在追剧中度过，不晓得剧饭们有没算2018年一共追了几部韩剧？又弃了几部韩剧？还是觉得明明那么多部，却老有剧荒感？年底应该有很多回顾2018的韩剧TOP文，供大家参考。

现在，还是先提供2019年1月份的新韩剧，让大家参详好追剧。1月份接档的，有翻拍经典电影、有灵异附身、有职场爱情、有写实律师剧多元题材，就看大家的喜好了。

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月火剧

1/7 KBS2 《邻家律师赵德浩2：罪与罚》32集



接档《国标舞女孩》，朴信阳、高贤廷主演。由《不善良的女人们》、《黑骑士》的韩相佑导演与《光与影》、《龟岩许浚》、《狱中花》的崔完圭作家联手打造。讲述赵德浩因卷入到检察机关内部告发事件之中，从一名检察官降级为处理普通生活家庭事务的社区辩护律师的故事。这部最大看点，就是看俩位气场、演技旗鼓相当的演员飙戏。

1/7 tvN《成为王的男人》16集



接档《鸡龙仙女传》，吕珍九、李世荣主演。改编自2012年的电影《光海，成为王的男人》。由《金钱之花》的金熙元导演、新人作家金善德联手打造。讲述政局混乱、权力纷争达到顶峰的朝鲜中期，王「李宪」为了预防不测，找来了比双胞胎更相似的「河善」做替身，代替他在皇宫里当王而展开的故事。

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水木剧

1/2 Dramax MBN《最棒的炸鸡》12集



接档《心动警报》，由导演李胜勋执导，朴善浩、金素慧、朱宇宰主演。讲述怀抱经营炸鸡店梦想的上班族和继承爷爷的澡堂过著隐居生活的网路作家志愿生的青春成长故事。

1/9 KBS2《为何那样，奉尚先生》预计32集



刘俊相、全慧彬、李诗英、吴智昊、申东美主演。由《王家一家人》《我们的甲顺》作家文英南执笔，《我的爱属於你》、《我男人的秘密》导演陈亨旭执导。剧情围绕一个从未为自己而活的寂寞、可怜中年男人展开，是一部融入欢笑、幽默的感人温情故事。

1/16 OCN《附身》16集



接档《神的测验5：重启》，高准熙、宋清晨主演。由作家朴熙江执笔、《失业救助罗曼史》导演崔道勋执导。讲述「直觉」超群的有反转魅力的刑警，和天生能通灵却努力想活得比任何人都平凡的女人，因缘巧合相遇后，通过「附身」这个题材所展开的两个男女之间的愉快且温暖人心的人性故事。这部剧在整理时讯息仍不多，上档日期也是按神测1/10结局计的，尚不晓得电视台会不会先播特辑，隔周再播正片？

1 /23 MBC《春天来了，春天》预计32集



接档《赤月青日》，严智苑、李宥利、李钟赫、崔秉默合作。 是部奇幻喜剧，讲述严智苑、李宥利身体产生变化，灵魂交换和李钟赫、崔秉默重新找到真正幸福的故事。由《付岩洞复仇者们》导演金尚昊执导，作家李惠善编剧。播出日期亦是按《赤月青日》进度计的。

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金土剧

1/25 Netflix《李尸朝鲜》(Kingdom) 6集



这部剧是在Netflix平台播出，亦是Netflix的首部原创韩剧。改编自网路漫画《神的国度》，由电影《失控隧道》导演金成勋执导，《Signal》作家金银姬执笔。朱智勋、裴斗娜、柳承龙主演。讲述15、16世纪，朝王朝因已故的国王死而复生且民间开始流传怪异的瘟疫，不仅人不会死甚至开始吃人肉，变成丧尸！而成为众矢之的的朝鲜王国的王世子（朱智勋 饰）为了人民开始著手调查，与医女徐菲（裴斗娜 饰）一起寻找真相与灭绝丧尸方法的故事。已决定续拍第二季。

也许有人觉得和电影《尸落之城》一样题材，已失去新鲜度，但不同的作家编剧和导演制作群，还是会有不同的视角创作。

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周末剧

1/26 tvN《罗曼史别册附录》 16集



接档《阿尔罕布拉宫的回忆》，李钟硕、李奈映主演。以出版社为背景，讲述男女主角一起长大，并随著时间的流逝，逐渐感受到对彼此的感情。由《火星生活》导演李政孝和《需要浪漫》系列的作家郑贤贞联手打造。这部是李奈映睽违电视剧多年的回归剧，又是和人气男演李钟硕搭配，引得大家颇多关注。

因尚未看到OCN《Priest》确定接档新剧，按播出进度也将於1/20结局，1/26不知会不会有新剧与tvN同时开播？或延到2月份？目前只看到OCN发布一部由李瑞镇、成东镒、林华映主演的新剧讯息和预告，就补上这部剧资讯（也可能不是这部，就参考）。



OCN《圈套》7集，是部追踪悬疑剧，讲述国民主播姜宇贤（李瑞镇）陷入无法预测的圈套后，所发生的冲击性事件。由电影《白夜行》朴信宇导演执导，电视剧《特殊事件专案组TEN》作家李再坤、南尚旭执笔，电影《逆鳞》和电视剧《茶母》李在奎导演担任总制作人。

原本不只这几部剧，因12月底电视台有大赏典礼、歌谣大祭典、月火水木都有停播状况，以致延后进不播出。在上档之前，仍可能有变动，还是得多关注电视台发布的讯息。20181228

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