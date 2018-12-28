《雞龍仙女傳》幸福大結局－文彩元仙女的老公是「他」，你猜到了嗎？
韓劇 2018年12月28日 星期五10:55 MiJimin
（談及劇情）仙女和相公最終攜手相認，是「教授」尹賢旻？還是「金金」徐志焄？請看內文揭曉答案吧～！
tvN月火劇《雞龍仙女傳》在聖誕夜（12/25．二）迎來了大結局第16集，也一一交代了前世今生的各種疑惑，而讓大家最想知道的，就是仙女的相公到底是誰？
在一開始公開主演名單時，男主演名單是尹賢旻與徐志焄，根據資歷和官方照片排位來看，尹賢旻飾演的「鄭教授」無疑有他的就是男一，劇開播後也都導向仙女心中默認尹賢旻是相公轉世，而徐志焄飾演的「金琴」則是標準的男二路線，癡心專情、溫柔體貼、讓觀眾為他感到遺憾。
但演到後面卻出現了反轉，原來相公是男二徐志焄，這可是韓劇裡相當難得一見的，出現「男二扶正」的結果啊～！
恭喜兩位有情人終成眷屬，好喜歡金金的溫柔眼神啊～！
但其實三位主演無論怎麼站CP，都很美好！「仙女配教授」、「仙女配金金」、「教授配金金」都很可以，尤其是金金始終關心著鄭教授，他們倆抱在一起時，真的讓人好感動！
PS：最後，李教授（全秀珍 飾）求愛成功，和男一鄭教授一起出國去啦～！
這部劇真的是非常佛心，到最後大家都配對成功，也算是挺溫馨的電視劇結局了…。
（圖自：JTBC drama）
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