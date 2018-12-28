《鸡龙仙女传》幸福大结局－文彩元仙女的老公是「他」，你猜到了吗？
韩剧 2018年12月28日 星期五10:55 MiJimin
（谈及剧情）仙女和相公最终携手相认，是「教授」尹贤旻？还是「金金」徐志焄？请看内文揭晓答案吧～！
tvN月火剧《鸡龙仙女传》在圣诞夜（12/25．二）迎来了大结局第16集，也一一交代了前世今生的各种疑惑，而让大家最想知道的，就是仙女的相公到底是谁？
在一开始公开主演名单时，男主演名单是尹贤旻与徐志焄，根据资历和官方照片排位来看，尹贤旻饰演的「郑教授」无疑有他的就是男一，剧开播后也都导向仙女心中默认尹贤旻是相公转世，而徐志焄饰演的「金琴」则是标准的男二路线，痴心专情、温柔体贴、让观众为他感到遗憾。
但演到后面却出现了反转，原来相公是男二徐志焄，这可是韩剧里相当难得一见的，出现「男二扶正」的结果啊～！
恭喜两位有情人终成眷属，好喜欢金金的温柔眼神啊～！
但其实三位主演无论怎么站CP，都很美好！「仙女配教授」、「仙女配金金」、「教授配金金」都很可以，尤其是金金始终关心著郑教授，他们俩抱在一起时，真的让人好感动！
PS：最后，李教授（全秀珍 饰）求爱成功，和男一郑教授一起出国去啦～！
这部剧真的是非常佛心，到最后大家都配对成功，也算是挺温馨的电视剧结局了…。
（图自：JTBC drama）
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