即將迎來「黃金豬」本命年的愛豆們！ 一個個都是人生贏家啊~

在韓國人眼中，「豬」是象徵財富與福運的動物，不少在豬年出生的明星也年紀輕輕就獲得了令人豔羨的成績，一起看看都有誰吧！
V是1995年12月30日出生的，2013年作為防彈少年團成員出道，雖說明年是本命年，目前連23歲的生日都還沒有過XD
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Jimin出生於1995年10月13日，也是不到18歲就作為防彈的主舞、主唱出道，在舞台上的光環令人忍不住感歎，這就是所謂的「天生愛豆」啊~
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「陸帥瘋」也要迎來本命年啦~（會不會更瘋XD）陸星材是BTOB是忙內，1995年5月2日出生，年紀雖小唱歌卻相當深情，綜藝感也是獨一無二，期待他在明年的表現！
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1995年08月25日出生的邕聖祐去年通過《Produce 101》第二季獲得最終第5位而出道，不過遺憾的是他所屬的限定團Wanna One很快就要跟大家說再見了...... 不過邕聖祐不僅人帥、個子高，唱功和搞笑實力也都令人看好，期待他在明年的新發展啊！
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1995年8月9日出生的黃旼炫，2012年還不到17歲就作為NU’EST成員出道，去年參加《Produce 101》第二季獲得最終第9位，不久後結束Wanna One的限定活動後很快也要回去原本的團了，期待他的2019年！
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1995年7月1日出生的泰容不僅顏值超高，舞蹈實力也是有目共睹，還在小分隊NCT 127裡擔任隊長，不知道2019年又會有什麼新動作呢？
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娜璉出生於1995年9月22日，是TWICE成員們的大姐，雖然在舞台上可愛到不行，私底下還是頗有大姐的穩重氣場哦！
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1995年5月8日出生的正花是EXID的老么，在隊長治療甲狀腺機能亢進症的2年期間代理了主唱的部分，讓大家在舞蹈之外看到她更多的實力，2019年也繼續發光吧！
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權恩妃出生於1995年9月27日，在今年的《PRODUCE 48》裡獲得最終第7位的成績，目前擔任限定女團IZ*ONE的隊長，而2019年2月6日她們將在日本出道，期待哦！
（圖源：KSD韓星網，各藝人FB）
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