即将迎来「黄金猪」本命年的爱豆们！ 一个个都是人生赢家啊~

在韩国人眼中，「猪」是象徵财富与福运的动物，不少在猪年出生的明星也年纪轻轻就获得了令人艳羡的成绩，一起看看都有谁吧！
V是1995年12月30日出生的，2013年作为防弹少年团成员出道，虽说明年是本命年，目前连23岁的生日都还没有过XD
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Jimin出生於1995年10月13日，也是不到18岁就作为防弹的主舞、主唱出道，在舞台上的光环令人忍不住感叹，这就是所谓的「天生爱豆」啊~
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「陆帅疯」也要迎来本命年啦~（会不会更疯XD）陆星材是BTOB是忙内，1995年5月2日出生，年纪虽小唱歌却相当深情，综艺感也是独一无二，期待他在明年的表现！
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1995年08月25日出生的邕圣佑去年通过《Produce 101》第二季获得最终第5位而出道，不过遗憾的是他所属的限定团Wanna One很快就要跟大家说再见了...... 不过邕圣佑不仅人帅、个子高，唱功和搞笑实力也都令人看好，期待他在明年的新发展啊！
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1995年8月9日出生的黄旼炫，2012年还不到17岁就作为NU’EST成员出道，去年参加《Produce 101》第二季获得最终第9位，不久后结束Wanna One的限定活动后很快也要回去原本的团了，期待他的2019年！
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1995年7月1日出生的泰容不仅颜值超高，舞蹈实力也是有目共睹，还在小分队NCT 127里担任队长，不知道2019年又会有什么新动作呢？
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娜琏出生於1995年9月22日，是TWICE成员们的大姐，虽然在舞台上可爱到不行，私底下还是颇有大姐的稳重气场哦！
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1995年5月8日出生的正花是EXID的老么，在队长治疗甲状腺机能亢进症的2年期间代理了主唱的部分，让大家在舞蹈之外看到她更多的实力，2019年也继续发光吧！
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权恩妃出生於1995年9月27日，在今年的《PRODUCE 48》里获得最终第7位的成绩，目前担任限定女团IZ*ONE的队长，而2019年2月6日她们将在日本出道，期待哦！
（图源：KSD韩星网，各艺人FB）
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