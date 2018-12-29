BTS防弹少年团《Love Myself》募款额突破 18 亿韩元 Army 也贡献了 5 亿！ 听见 Luna 的新年感性⋯⋯新单曲〈Even So〉下周五问世 《2018 SBS演艺大赏》李升基夺下大赏，金钟国&洪真英获得最佳情侣奖～ IZ*ONE 下个月进军日本 出道单曲行程出炉！ 冬天就是要吃冰，来试试《糖饼冰淇淋》吧！有三种口味喔 韩剧 本周无线、有线水木收视概况–崔振赫展开复仇，收视再刷新高 《男朋友》停播2天引「男三号」P.O「抗议」！气到脸变「包子」XD 「王牌编剧」金银淑的男主角们！男神太多太耀眼 眼睛快要闪瞎了啊~♥ 《云画的月光》三人组：朴宝剑&金裕贞&郭东延－穿越回现代的ON档作品！ Apink 彻底大变身！为迷你八辑〈PERCENT〉化身粉红辣妹 明星尴尬瞬间第二弹！GD的尴尬隔著屏幕都能感受到，令人忍不住笑了XD 《阿尔罕布拉宫的回忆》玄彬与「妹妹」李蕊互动超有爱！除了扮演「邱比特」角色 根本是「笑容诱发者」～ 金惠子、韩志旼、南柱赫、孙浩俊JTBC新剧《耀眼》公开角色预告！网友：看到孙浩俊简直「画风突变」 即将迎来「黄金猪」本命年的爱豆们！ 一个个都是人生赢家啊~ 《Happy Together》罗夏恩大跳cover舞蹈：IU、EXO、防弹少年团、TWICE等夯团 李升基、裴秀智主演SBS《Vagabond》定档明年5月作为水木剧播出！预计1月至2月杀青 河正宇喜欢的女团成员是她们！提及在新电影饰演妻子的裴秀智…他表示：「真的很糟糕」 宝宝拍广告被大人的「假装生气」吓哭，网民：看完我为什么想笑XD 生二宝后6个月就找回马甲线！After School出身的嘉熙真的太狠啦～

在韩国人眼中，「猪」是象徵财富与福运的动物，不少在猪年出生的明星也年纪轻轻就获得了令人艳羡的成绩，一起看看都有谁吧！

防弹少年团V

V是1995年12月30日出生的，2013年作为防弹少年团成员出道，虽说明年是本命年，目前连23岁的生日都还没有过XD

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

防弹少年团Jimin

Jimin出生於1995年10月13日，也是不到18岁就作为防弹的主舞、主唱出道，在舞台上的光环令人忍不住感叹，这就是所谓的「天生爱豆」啊~

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

BTOB陆星材

「陆帅疯」也要迎来本命年啦~（会不会更疯XD）陆星材是BTOB是忙内，1995年5月2日出生，年纪虽小唱歌却相当深情，综艺感也是独一无二，期待他在明年的表现！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Wanna One邕圣佑

1995年08月25日出生的邕圣佑去年通过《Produce 101》第二季获得最终第5位而出道，不过遗憾的是他所属的限定团Wanna One很快就要跟大家说再见了...... 不过邕圣佑不仅人帅、个子高，唱功和搞笑实力也都令人看好，期待他在明年的新发展啊！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

NU’EST黄旼炫

1995年8月9日出生的黄旼炫，2012年还不到17岁就作为NU’EST成员出道，去年参加《Produce 101》第二季获得最终第9位，不久后结束Wanna One的限定活动后很快也要回去原本的团了，期待他的2019年！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

NCT泰容

1995年7月1日出生的泰容不仅颜值超高，舞蹈实力也是有目共睹，还在小分队NCT 127里担任队长，不知道2019年又会有什么新动作呢？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

TWICE娜琏

娜琏出生於1995年9月22日，是TWICE成员们的大姐，虽然在舞台上可爱到不行，私底下还是颇有大姐的稳重气场哦！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

EXID正花

1995年5月8日出生的正花是EXID的老么，在队长治疗甲状腺机能亢进症的2年期间代理了主唱的部分，让大家在舞蹈之外看到她更多的实力，2019年也继续发光吧！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

IZ*ONE权恩妃

权恩妃出生於1995年9月27日，在今年的《PRODUCE 48》里获得最终第7位的成绩，目前担任限定女团IZ*ONE的队长，而2019年2月6日她们将在日本出道，期待哦！

（图源：KSD韩星网，各艺人FB）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻