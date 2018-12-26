躲過《金三順》、《祕花》…卻沒躲過《阿爾罕布拉宮的回憶》？玄彬完美變身為劇中角色 網友：根本為他量身打造

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三部都沒躲過…小編作為《我叫金三順》和《祕密花園》的忠實粉絲，在追劇的時候就被玄彬迷的不要、不要的，電視劇追完還一度患上「廢人症」。玄彬睽違3年回歸小螢幕，當初那種心兒怦怦跳、為玄彬尖叫的感覺又回來了…（暈）



出道15年的玄彬，已經不是當年和金宣兒在《我叫金三順》談著姐弟戀的「傲嬌年下男」。經過時間和作品的歷練，粉絲們看到他更加成熟、穩重的模樣，還有一種叫做「帥氣」的東西在他身上不斷蔓延開來，並且讓人深陷其中…



玄彬退伍後選擇以SBS電視劇《海德、哲基爾與我》回歸小螢幕。但是，玄彬和韓志旼的組合固然養眼，電視劇最後還是被劇本拖垮，成為不少粉絲心中的遺憾之作。（PS. 希望這次宋編可以好好收尾…）

在這之後，玄彬於電影界打拼，陸續主演《機密同盟》、《騙徒》、《極智對決》、《屍落之城》等作品，不斷挑戰新的角色。終於，他在今年（2018年）底，以tvN《阿爾罕布拉宮的回憶》回歸小螢幕。作品播出後話題不斷，有在追劇的網友也紛紛在網路上留言：「這部電視劇根本是為玄彬所創作的！」

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玄彬在劇中飾演投資公司代表「劉鎮宇」，經歷兩次婚姻和朋友背叛的他，漸漸變的玩世不恭。

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人生目標變成「打敗車亨錫」的他，為了贏過昔日好友真的是非常苛刻了，還把女主角鄭希周（朴信惠 飾）直接罵哭。之後得知希周握有勝利的鑰匙，態度馬上180度大轉變，典型的「翻臉比翻書快」。

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因為電視劇的設定，能夠看到玄彬手持刀劍、槍械的畫面。剛開始進行遊戲時，可能不是很上手，但他經過多番練習，並獲得勝利的模樣，也讓人忍不住為他雀躍。

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在這之後，他於遊戲世界中打敗車亨錫（朴勳 飾），長久以來的心願終於達成了，臉上是說不出的痛快。

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不過，這也是他惡夢的開始。即使不登入遊戲，他也能看到當初被他砍的滿身是血的車亨錫。醫生說他是「壓力創傷症候群」，到美國治療後，卻發現瘋的可能不是自己，而是遊戲本身。

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過了一年，回到大家視線中的鎮宇，柱著拐杖、走路不是很利索，眼神沒有當初的意氣風發。

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他努力的打遊戲，想要升等到最高級。而現在看到車亨錫，也能冷靜的用手槍解決掉他。

先打岔一下，玄彬可是海軍陸戰隊的…

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所以用起槍來這麼熟練，帥氣也是蹭、蹭、蹭的上去啊！

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於是…上週播出的劇情簡直開掛了！玄彬的臉＋槍械＋正裝＋拐杖＋酒精中毒＋遊戲中毒＝粉絲的心完全被擊中！面臨各式各樣未知的考驗，卻還是游刃有餘，還可以「撩」一下女主角（「我想妳了…」）和女主角的妹妹（「妳變漂亮了啊～」）。玄彬的聲音很有磁性，加上他會含情脈脈地看著對方…完全受不了！

現在，小編每星期都很期待週末的到來，因為有玄彬的《阿爾罕布拉宮的回憶》。陸續解鎖了正裝、槍械，還有上星期結尾時突然出現的獵鷹，不覺得和玄彬很配嘛！（冷靜）

還有…會不會宋編想給男主角和女主角一個「開放式」的結局？在劇情中，鎮宇回憶了兩任妻子虛假的眼淚，對比希周夜不能寐、為他付出的模樣，其實意義非凡。但這一切，都要等到他找到世周（朴燦烈 飾）後，他才會對希周表明。不過，到目前為止，《阿爾罕布拉宮的回憶》還沒有照小編想過的劇情發展，只能看宋編怎麼填這些腦洞了…（抖）希望大家能陸續入「玄彬教」！（跑走）

（圖片來源：tvN《阿爾罕布拉宮的回憶》、giphy）

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