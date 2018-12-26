躲过《金三顺》、《秘花》…却没躲过《阿尔罕布拉宫的回忆》？玄彬完美变身为剧中角色 网友：根本为他量身打造

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三部都没躲过…小编作为《我叫金三顺》和《秘密花园》的忠实粉丝，在追剧的时候就被玄彬迷的不要、不要的，电视剧追完还一度患上「废人症」。玄彬睽违3年回归小萤幕，当初那种心儿怦怦跳、为玄彬尖叫的感觉又回来了…（晕）



出道15年的玄彬，已经不是当年和金宣儿在《我叫金三顺》谈著姐弟恋的「傲娇年下男」。经过时间和作品的历练，粉丝们看到他更加成熟、稳重的模样，还有一种叫做「帅气」的东西在他身上不断蔓延开来，并且让人深陷其中…



玄彬退伍后选择以SBS电视剧《海德、哲基尔与我》回归小萤幕。但是，玄彬和韩志旼的组合固然养眼，电视剧最后还是被剧本拖垮，成为不少粉丝心中的遗憾之作。（PS. 希望这次宋编可以好好收尾…）

在这之后，玄彬於电影界打拼，陆续主演《机密同盟》、《骗徒》、《极智对决》、《尸落之城》等作品，不断挑战新的角色。终於，他在今年（2018年）底，以tvN《阿尔罕布拉宫的回忆》回归小萤幕。作品播出后话题不断，有在追剧的网友也纷纷在网路上留言：「这部电视剧根本是为玄彬所创作的！」

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玄彬在剧中饰演投资公司代表「刘镇宇」，经历两次婚姻和朋友背叛的他，渐渐变的玩世不恭。

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人生目标变成「打败车亨锡」的他，为了赢过昔日好友真的是非常苛刻了，还把女主角郑希周（朴信惠 饰）直接骂哭。之后得知希周握有胜利的钥匙，态度马上180度大转变，典型的「翻脸比翻书快」。

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因为电视剧的设定，能够看到玄彬手持刀剑、枪械的画面。刚开始进行游戏时，可能不是很上手，但他经过多番练习，并获得胜利的模样，也让人忍不住为他雀跃。

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在这之后，他於游戏世界中打败车亨锡（朴勋 饰），长久以来的心愿终於达成了，脸上是说不出的痛快。

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不过，这也是他恶梦的开始。即使不登入游戏，他也能看到当初被他砍的满身是血的车亨锡。医生说他是「压力创伤症候群」，到美国治疗后，却发现疯的可能不是自己，而是游戏本身。

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过了一年，回到大家视线中的镇宇，柱著拐杖、走路不是很利索，眼神没有当初的意气风发。

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他努力的打游戏，想要升等到最高级。而现在看到车亨锡，也能冷静的用手枪解决掉他。

先打岔一下，玄彬可是海军陆战队的…

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所以用起枪来这么熟练，帅气也是蹭、蹭、蹭的上去啊！

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於是…上周播出的剧情简直开挂了！玄彬的脸＋枪械＋正装＋拐杖＋酒精中毒＋游戏中毒＝粉丝的心完全被击中！面临各式各样未知的考验，却还是游刃有余，还可以「撩」一下女主角（「我想你了…」）和女主角的妹妹（「你变漂亮了啊～」）。玄彬的声音很有磁性，加上他会含情脉脉地看著对方…完全受不了！

现在，小编每星期都很期待周末的到来，因为有玄彬的《阿尔罕布拉宫的回忆》。陆续解锁了正装、枪械，还有上星期结尾时突然出现的猎鹰，不觉得和玄彬很配嘛！（冷静）

还有…会不会宋编想给男主角和女主角一个「开放式」的结局？在剧情中，镇宇回忆了两任妻子虚假的眼泪，对比希周夜不能寐、为他付出的模样，其实意义非凡。但这一切，都要等到他找到世周（朴灿烈 饰）后，他才会对希周表明。不过，到目前为止，《阿尔罕布拉宫的回忆》还没有照小编想过的剧情发展，只能看宋编怎么填这些脑洞了…（抖）希望大家能陆续入「玄彬教」！（跑走）

（图片来源：tvN《阿尔罕布拉宫的回忆》、giphy）

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