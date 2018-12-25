媽咪手Mommy Son真的火了！ 擔任韓國僱傭勞動部宣傳大使&合作自助旅遊平臺

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OMG，神秘Rapper媽咪手（Mommy Son）的人氣頂點究竟在哪裡？ 不過他確實很有梗啊XDD

通過《Show Me The Money 777》被大家認識、之後發行謎之神曲《少年JUMP》走紅的蒙面rapper媽咪手越來越受關注，不僅出席2018年MAMA頒獎禮、現場演唱這首歌，還 和防彈少年團合照：



今日韓國雇傭勞動部宣佈請到媽咪手擔任青年政策的宣傳大使，即將在26日公開宣傳MV《青年JUMP》！ 從標題也看得出是對《少年JUMP》進行了全新詮釋，媽咪手的寬鬆運動服換成了工裝制服，成為新概念的超級英雄、「青年們的守護天使」！



據悉，媽咪手這次擔任宣傳大使可不止是因為人氣那麼簡單，他在《SMTM》裡慘遭淘汰但沒有一蹶不振，反而製作令人耳目一新的MV、走上自己獨特的道路，雇傭勞動部認為正是反應了在韓國就業低潮期默默堅持的年輕人的面貌， 媽咪手本人也十分認同這一原因，欣然就任。

此外，媽咪手還和自助旅行平臺KLOOK合作製作短期旅行合輯「KLOOK JUMP」，計畫訪問6個城市，其中第一個就是香港！中文旁白、模仿王家衛經典電影《重慶森林》的情節，讓不懂韓語的人也能感受到他的神奇魅力XDD



（圖源：韓國雇傭勞動部、IG@pinkbeanieboiboi）

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