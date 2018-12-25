KAI曾被XIUMIN不慎踢到「失去意识」！ XIUMIN歉疚产生心理阴影 吴世勋是WANNA ONE赖冠霖的「经常请吃饭的帅气哥哥」！但自己和EXO哥哥出门时…却连钱包都不带？ 《KBS演艺大赏》搞笑艺人认真cover防弹少年团热门曲：「光是表情就想给他们100分」 《Sky Castle》连两周夺电视剧话题性一位！《阿尔罕布拉宫的回忆》、《皇后的品格》位居二、三位！ SJ利特爆料：圭贤不提《RS》狂说《新西游记》！从「九拉战队」转变为「罗PD战队」 东方神起回归在即 最强昌珉不忘助低收入户孩童度过温暖耶诞！ ONF 时隔一年再次到港！与粉丝大玩游戏倒数平安夜 宇宙少女确定明年 1 月回归 三中国成员再度缺席 《EXO的爬著梯子世界旅行2》「高雄．垦丁篇」确定於1月21日首播！公开官方海报、预告影片 友情认证！EXO灿烈为崔泰俊送上应援咖啡车，横幅的字让粉丝大赞：「超有Sense」 这就是「有侄子」和「没侄子」的区别！EXO KAI轻易获得娜恩的心 灿烈却「连吞二败」 韩剧 阿尔罕布拉宫的回忆알함브라궁전의추억- AR→MR→CR进阶神开展？！ 《90分钟末日倒数》李善均：从河正宇身上学到正能量 妈咪手Mommy Son真的火了！ 担任韩国雇佣劳动部宣传大使&合作自助旅游平台 Super Junior 超经典热门曲《Sorry, Sorry》MV也破亿啦～！ 这个冬天游韩必吃！韩国甜甜圈王牌Krispy Kreme圣诞系列甜甜圈～ 你是人肉烟囱吗？ BLACKPINK JISOO这口「仙气」不简单XD 今年有机会过到白色圣诞吗？韩国气象厅：很难！ 万人迷河正宇没有女友，竟打算相亲？！ 「小孩就生四五个吧」 来自男神们的圣诞祝福！车太铉＆宋仲基＆朴宝剑亲笔写祝福：果然是字如其人！ Red Velvet颁奖礼上的可爱出糗！Yeri羞得捂嘴跑下台而Joy就全程淡定XD

OMG，神秘Rapper妈咪手（Mommy Son）的人气顶点究竟在哪里？ 不过他确实很有梗啊XDD

通过《Show Me The Money 777》被大家认识、之后发行谜之神曲《少年JUMP》走红的蒙面rapper妈咪手越来越受关注，不仅出席2018年MAMA颁奖礼、现场演唱这首歌，还 和防弹少年团合照：



今日韩国雇佣劳动部宣布请到妈咪手担任青年政策的宣传大使，即将在26日公开宣传MV《青年JUMP》！ 从标题也看得出是对《少年JUMP》进行了全新诠释，妈咪手的宽松运动服换成了工装制服，成为新概念的超级英雄、「青年们的守护天使」！



据悉，妈咪手这次担任宣传大使可不止是因为人气那么简单，他在《SMTM》里惨遭淘汰但没有一蹶不振，反而制作令人耳目一新的MV、走上自己独特的道路，雇佣劳动部认为正是反应了在韩国就业低潮期默默坚持的年轻人的面貌， 妈咪手本人也十分认同这一原因，欣然就任。

此外，妈咪手还和自助旅行平台KLOOK合作制作短期旅行合辑「KLOOK JUMP」，计画访问6个城市，其中第一个就是香港！中文旁白、模仿王家卫经典电影《重庆森林》的情节，让不懂韩语的人也能感受到他的神奇魅力XDD



（图源：韩国雇佣劳动部、IG@pinkbeanieboiboi）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究