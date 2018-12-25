妈咪手Mommy Son真的火了！ 担任韩国雇佣劳动部宣传大使&合作自助旅游平台

OMG，神秘Rapper妈咪手（Mommy Son）的人气顶点究竟在哪里？ 不过他确实很有梗啊XDD
通过《Show Me The Money 777》被大家认识、之后发行谜之神曲《少年JUMP》走红的蒙面rapper妈咪手越来越受关注，不仅出席2018年MAMA颁奖礼、现场演唱这首歌，还 和防弹少年团合照：
今日韩国雇佣劳动部宣布请到妈咪手担任青年政策的宣传大使，即将在26日公开宣传MV《青年JUMP》！ 从标题也看得出是对《少年JUMP》进行了全新诠释，妈咪手的宽松运动服换成了工装制服，成为新概念的超级英雄、「青年们的守护天使」！
据悉，妈咪手这次担任宣传大使可不止是因为人气那么简单，他在《SMTM》里惨遭淘汰但没有一蹶不振，反而制作令人耳目一新的MV、走上自己独特的道路，雇佣劳动部认为正是反应了在韩国就业低潮期默默坚持的年轻人的面貌， 妈咪手本人也十分认同这一原因，欣然就任。
此外，妈咪手还和自助旅行平台KLOOK合作制作短期旅行合辑「KLOOK JUMP」，计画访问6个城市，其中第一个就是香港！中文旁白、模仿王家卫经典电影《重庆森林》的情节，让不懂韩语的人也能感受到他的神奇魅力XDD
（图源：韩国雇佣劳动部、IG@pinkbeanieboiboi）
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