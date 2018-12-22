Super Junior今年做了什麼？ 韓流帝王當然是繼續為KPOP開疆拓土啦！
KPOP 2018年12月22日 星期六09:30 ZJM
藍家老少年們今年也辛苦了！
1.憑藉《Lo Siento》成為第一個進入Billboard拉丁榜單的韓國歌手。
2.印尼亞運會閉幕式表演，引發印尼媒體大幅報導。 印尼總統說：「SJ要在亞運會閉幕式表演的消息一傳出，就有150萬多人瞬間湧入網站購買閉幕式門票。 SJ是韓國和印尼重要的外交橋樑。 」
3. 受邀出席墨西哥最大的音樂頒獎典禮。
4.中南美代表性Highteen雜誌封面人物。
5.Super Show演唱會累積觀眾人次突破200萬。 從2008年2月首爾場演唱會開始，十年來在世界各地的30多座城市，共舉辦了大約140場。 憑藉今年在11月30日、12月1日舉辦的動員了10萬多名粉絲的日本巨蛋場，Super Show累積超過200萬人次。
6.台灣某音樂平臺韓國歌曲點播量的年榜冠軍，並且在年榜的100首中有32首歌入榜。
除了這些成績，還有大隊的南美巡演、後續專輯、迷你專輯，小分隊D&E的日專、日巡、韓專，還推出了團綜《Super TV》、《SJ Returns第二季》。 Super Junior今年也成績不俗呢！
圖：Label SJ、theqoo、Super Junior SNS
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