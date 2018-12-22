《男朋友》坚守第8集KISS定律，朴宝剑化身「男版灰姑娘」见宋慧乔！ 身上经常发生啼笑皆非的事情？看来徐玄振受到「综艺神」的眷顾~XD 【旅游通】Ryan＆Apeach卖萌也没用！计程车司机生气了后果很严重，这次还是请准备好交通卡吧！ Super Junior今年做了什么？ 韩流帝王当然是继续为KPOP开疆拓土啦！ 成钟为主演的网剧《突然出现的护士》献唱OST 韩国网络大人气！ 针织造型AirPods充电盒保护套超可爱♥ 圣诞节就是要浪漫，跟著韩漫《30分钟浪漫路》一起扑通扑通 「打扫精灵」金裕贞&鹤辰：这一对CP的校园风，感觉也很登对呢～！ 下雪、下雨的那一天，就要去31冰淇淋？ KBS揭露演唱会黄牛票产业！抢不到票根本不是因为你手太慢 MXM 前进美国 巡回见面会兼演唱会明年开跑！

蓝家老少年们今年也辛苦了！

1.凭藉《Lo Siento》成为第一个进入Billboard拉丁榜单的韩国歌手。



2.印尼亚运会闭幕式表演，引发印尼媒体大幅报导。 印尼总统说：「SJ要在亚运会闭幕式表演的消息一传出，就有150万多人瞬间涌入网站购买闭幕式门票。 SJ是韩国和印尼重要的外交桥梁。 」







3. 受邀出席墨西哥最大的音乐颁奖典礼。



4.中南美代表性Highteen杂志封面人物。



5.Super Show演唱会累积观众人次突破200万。 从2008年2月首尔场演唱会开始，十年来在世界各地的30多座城市，共举办了大约140场。 凭藉今年在11月30日、12月1日举办的动员了10万多名粉丝的日本巨蛋场，Super Show累积超过200万人次。





6.台湾某音乐平台韩国歌曲点播量的年榜冠军，并且在年榜的100首中有32首歌入榜。



除了这些成绩，还有大队的南美巡演、后续专辑、迷你专辑，小分队D&E的日专、日巡、韩专，还推出了团综《Super TV》、《SJ Returns第二季》。 Super Junior今年也成绩不俗呢！

图：Label SJ、theqoo、Super Junior SNS

ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻