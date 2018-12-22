Super Junior今年做了什么？ 韩流帝王当然是继续为KPOP开疆拓土啦！

蓝家老少年们今年也辛苦了！
1.凭藉《Lo Siento》成为第一个进入Billboard拉丁榜单的韩国歌手。
2.印尼亚运会闭幕式表演，引发印尼媒体大幅报导。 印尼总统说：「SJ要在亚运会闭幕式表演的消息一传出，就有150万多人瞬间涌入网站购买闭幕式门票。 SJ是韩国和印尼重要的外交桥梁。 」
5.Super Show演唱会累积观众人次突破200万。 从2008年2月首尔场演唱会开始，十年来在世界各地的30多座城市，共举办了大约140场。 凭藉今年在11月30日、12月1日举办的动员了10万多名粉丝的日本巨蛋场，Super Show累积超过200万人次。
6.台湾某音乐平台韩国歌曲点播量的年榜冠军，并且在年榜的100首中有32首歌入榜。
除了这些成绩，还有大队的南美巡演、后续专辑、迷你专辑，小分队D&E的日专、日巡、韩专，还推出了团综《Super TV》、《SJ Returns第二季》。 Super Junior今年也成绩不俗呢！
图：Label SJ、theqoo、Super Junior SNS
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