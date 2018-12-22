【旅遊通】Ryan＆Apeach賣萌也沒用！計程車司機生氣了後果很嚴重，這次還是請準備好交通卡吧！
旅遊 2018年12月22日 星期六10:00 Rui
當地時間2018年12月20日，韓國10萬多名計程車司機在首爾汝矣島舉行第三輪大規模集會，抗議即時通訊服務運營商Kakao推出拼車服務。
作為韓國的首都，全國將近1/3的人口都集中在首爾，平時的交通就已經夠複雜，一到上下班高峰時期公共巴士、地鐵裡更是擠滿了人，打車難問題一直沒能得到有效的解決。 眼光精準的KaKao公司就瞄準了這個市場需求，推出一款名為「Car Pool」的拼車APP，消費者對此十分歡迎。
然而，雖然消費者們笑了，但另一群人卻笑不出來了，拼車軟體遭到了計程車行業的嚴重抵觸和強烈抗議，計程車司機們聚集在了汝矣島前進行大規模抗議集會，人數一度上升至13萬人。 到目前為止，雖然沒有出現因出租司機罷工而引起的交通混亂，但普通市民的出行還是遭遇到了阻礙，計程車網站前排起了長龍，等待多時卻不見一輛車子。
其實這已經不是第一次計程車司機們為抵制拼車軟體而進行集會了。 2018年10月，約有5萬名計程車司機聚集在光化門廣場舉行大規模示威遊行，以抗議「拼車」服務。 11月22日，首爾計程車工會所屬司機舉行第二輪示威。
「圖：SBS、NAVER NEWS」
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