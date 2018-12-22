【旅游通】Ryan＆Apeach卖萌也没用！计程车司机生气了后果很严重，这次还是请准备好交通卡吧！
旅游 2018年12月22日 星期六10:00 Rui
当地时间2018年12月20日，韩国10万多名计程车司机在首尔汝矣岛举行第三轮大规模集会，抗议即时通讯服务运营商Kakao推出拼车服务。
作为韩国的首都，全国将近1/3的人口都集中在首尔，平时的交通就已经够复杂，一到上下班高峰时期公共巴士、地铁里更是挤满了人，打车难问题一直没能得到有效的解决。 眼光精准的KaKao公司就瞄准了这个市场需求，推出一款名为「Car Pool」的拼车APP，消费者对此十分欢迎。
然而，虽然消费者们笑了，但另一群人却笑不出来了，拼车软体遭到了计程车行业的严重抵触和强烈抗议，计程车司机们聚集在了汝矣岛前进行大规模抗议集会，人数一度上升至13万人。 到目前为止，虽然没有出现因出租司机罢工而引起的交通混乱，但普通市民的出行还是遭遇到了阻碍，计程车网站前排起了长龙，等待多时却不见一辆车子。
其实这已经不是第一次计程车司机们为抵制拼车软体而进行集会了。 2018年10月，约有5万名计程车司机聚集在光化门广场举行大规模示威游行，以抗议「拼车」服务。 11月22日，首尔计程车工会所属司机举行第二轮示威。
「图：SBS、NAVER NEWS」
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