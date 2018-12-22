KBS揭露演唱會黃牛票產業！搶不到票根本不是因為你手太慢

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黃牛坐地起價還不是最可怕的，可怕的是相關部分互相推諉，根本沒有人管啊~~~

韓國人把搶票的ticketing稱為「血cketing」，可見其競爭的激烈程度。 每到各種演出的門票發售時間，網咖裡就會有不少人守在螢幕前不斷刷新，然而經常是終於刷新出來頁面時，票已經賣光了。



而與此同時，非官方的網路交易平台上則出現大批黃牛票，14萬韓元的門票搖身一變成30萬，30分鐘之後，11萬的票都跳到了150萬。



除了網咖，演出現場也有黃牛出沒。 黃牛表示：「一般雇傭5~6個工讀生，一開賣就用macro搶票，所以一般人買不到。 」黃牛所用的macro是自動輸入資訊的工具，一般人購票至少要點擊5次，用macro只需要點2次，此外還可以立即搶到別人退的票，轉手再賣出去，普通人根本毫無勝算。 該軟體在網上很容易就能買到，適用於Interpark、YES24等各個購票網站，2個月的使用費是韓幣8萬元。 而售賣方對此毫無辦法，因為如果不是特意查看，無法得知一個人買了幾張票。



其實比起演出現場，更多的黃牛票交易是在聊天室裡進行。記者詢問某頒獎典禮的門票，原價29000韓元，不同黃牛開價從20萬到50萬不等。 付款後票被寄到記者手中，記者循著發件地址找去卻發現空無一人，通過電話才聯繫到對方，結果是一家旅行社的職員。



對方表示是接待日本旅客的公司，票源是主辦方贊助的「外國旅客專用」票，并強調一直只賣給外國人，但有韓國人通過日本朋友買票再二次出售，旅行社表示這部分操作與他們無關。



在另一個頒獎禮附近，記者聯繫到黃牛，原價不到1萬元的門票被炒到20萬。 然而按照黃牛提供的地點找到某酒吧時，卻發現了前一天還說從不賣票給韓國人的旅行社職員，這次他說票源是「私人認識的公演相關人士」。 結論就是：贊助票、業內人士發放出去的票，都成了黃牛的生財之物。



最後記者見到某旅行社代表，對方表示這種事在業內早已是慣例：「如果我們投資5000萬、1億元，對方就會給我們等價的門票。 當然也有通過部分相關人士拿的票。 」



然而，面對猖獗的黃牛，相關機構卻毫無對策。 韓國文化體育部人士表示缺乏管理人力和許可權；國會裡積壓了10多個公演法、輕犯罪處罰法條案尚未通過，多數情況都是被排在政治焦點法案之後；並且，國會認為真正該負責的是相關機構：「 稍加留意就會發現這是有組織的黃牛交易，而且比起議員立法，更應由政府頒佈法案。 」



總的來看，短期內黃牛還是會繼續逍遙法外，大搖大擺地剝削粉絲...... 真是欲哭無淚T^T



（圖源：KBS）

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