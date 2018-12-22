KBS揭露演唱会黄牛票产业！抢不到票根本不是因为你手太慢

黄牛坐地起价还不是最可怕的，可怕的是相关部分互相推诿，根本没有人管啊~~~
韩国人把抢票的ticketing称为「血cketing」，可见其竞争的激烈程度。 每到各种演出的门票发售时间，网咖里就会有不少人守在萤幕前不断刷新，然而经常是终於刷新出来页面时，票已经卖光了。
而与此同时，非官方的网路交易平台上则出现大批黄牛票，14万韩元的门票摇身一变成30万，30分钟之后，11万的票都跳到了150万。
除了网咖，演出现场也有黄牛出没。 黄牛表示：「一般雇佣5~6个工读生，一开卖就用macro抢票，所以一般人买不到。 」黄牛所用的macro是自动输入资讯的工具，一般人购票至少要点击5次，用macro只需要点2次，此外还可以立即抢到别人退的票，转手再卖出去，普通人根本毫无胜算。 该软体在网上很容易就能买到，适用於Interpark、YES24等各个购票网站，2个月的使用费是韩币8万元。 而售卖方对此毫无办法，因为如果不是特意查看，无法得知一个人买了几张票。
其实比起演出现场，更多的黄牛票交易是在聊天室里进行。记者询问某颁奖典礼的门票，原价29000韩元，不同黄牛开价从20万到50万不等。 付款后票被寄到记者手中，记者循著发件地址找去却发现空无一人，通过电话才联系到对方，结果是一家旅行社的职员。
对方表示是接待日本旅客的公司，票源是主办方赞助的「外国旅客专用」票，并强调一直只卖给外国人，但有韩国人通过日本朋友买票再二次出售，旅行社表示这部分操作与他们无关。
在另一个颁奖礼附近，记者联系到黄牛，原价不到1万元的门票被炒到20万。 然而按照黄牛提供的地点找到某酒吧时，却发现了前一天还说从不卖票给韩国人的旅行社职员，这次他说票源是「私人认识的公演相关人士」。 结论就是：赞助票、业内人士发放出去的票，都成了黄牛的生财之物。
最后记者见到某旅行社代表，对方表示这种事在业内早已是惯例：「如果我们投资5000万、1亿元，对方就会给我们等价的门票。 当然也有通过部分相关人士拿的票。 」
然而，面对猖獗的黄牛，相关机构却毫无对策。 韩国文化体育部人士表示缺乏管理人力和许可权；国会里积压了10多个公演法、轻犯罪处罚法条案尚未通过，多数情况都是被排在政治焦点法案之后；并且，国会认为真正该负责的是相关机构：「 稍加留意就会发现这是有组织的黄牛交易，而且比起议员立法，更应由政府颁布法案。 」
总的来看，短期内黄牛还是会继续逍遥法外，大摇大摆地剥削粉丝...... 真是欲哭无泪T^T
（图源：KBS）
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