《男朋友》今晚第八集預告朴寶劍男友力大開：「我想讓妳見識我的能耐。」
韓劇 2018年12月20日 星期四12:45 MiJimin
這劇每次到最後一刻，心都會不自覺地糾結在一塊啊～！！！（話說到現在還沒KISS呢～今晚會有KISS戲嗎？）
tvN熱門水木劇《男朋友》昨晚播出第七集，為了不雷到還沒看劇的朋友，小編這邊僅僅提一個關鍵事件，那就是金振赫（朴寶劍 飾）將被調職到較遠的地方（束草）去，但即便是遠距離的戀愛，也是無法阻止這段感情的發展啊～！
▼今晚預告：
在今晚即將播出的第八集預告中，車秀賢代表（宋慧喬 飾）對南司機（高昌錫 飾）說：「我要去約會。」南司機逗趣的回說：「那我要下車囉！」意思就是車子給妳自己開去約會～XD，好喜歡南大叔啊！！！（都靠你多多助攻了。）
在公司時，金振赫也經常尋找車秀賢的身影，並在電話中對她說：「好想擁抱妳。」車秀賢笑著回虧說：「哇…看看你這台詞。」第八集依舊如此甜蜜，兩人雖然還沒有KISS戲，卻還未讓觀眾覺得著急呢…！
而兩人的歡樂的約會，卻是伴隨著小小的別離，金振赫不只準備了禮物，還默默地下了一個決定，他對車秀賢說：「讓我離開吧！等著看我是怎麼重新回到我的位置吧！」
兩人在唯美的景色下擁抱，也太浪漫了…，該不會今晚有KISS的節奏！？
（圖自：tvN DRAMA）
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