《男朋友》今晚第八集预告朴宝剑男友力大开：「我想让你见识我的能耐。」
韩剧 2018年12月20日 星期四12:45 MiJimin
这剧每次到最后一刻，心都会不自觉地纠结在一块啊～！！！（话说到现在还没KISS呢～今晚会有KISS戏吗？）
tvN热门水木剧《男朋友》昨晚播出第七集，为了不雷到还没看剧的朋友，小编这边仅仅提一个关键事件，那就是金振赫（朴宝剑 饰）将被调职到较远的地方（束草）去，但即便是远距离的恋爱，也是无法阻止这段感情的发展啊～！
▼今晚预告：
在今晚即将播出的第八集预告中，车秀贤代表（宋慧乔 饰）对南司机（高昌锡 饰）说：「我要去约会。」南司机逗趣的回说：「那我要下车罗！」意思就是车子给你自己开去约会～XD，好喜欢南大叔啊！！！（都靠你多多助攻了。）
在公司时，金振赫也经常寻找车秀贤的身影，并在电话中对她说：「好想拥抱你。」车秀贤笑著回亏说：「哇…看看你这台词。」第八集依旧如此甜蜜，两人虽然还没有KISS戏，却还未让观众觉得著急呢…！
而两人的欢乐的约会，却是伴随著小小的别离，金振赫不只准备了礼物，还默默地下了一个决定，他对车秀贤说：「让我离开吧！等著看我是怎么重新回到我的位置吧！」
两人在唯美的景色下拥抱，也太浪漫了…，该不会今晚有KISS的节奏！？
（图自：tvN DRAMA）
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