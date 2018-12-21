大發預感…梁世宗、禹棹煥確定合作JTBC新劇《我的國家》！網友：哪位女主角這麼有福氣和兩位帥哥搭戲？ 聖誕節一到就會變身的香蕉牛奶？真的太可愛了～ 《先熱情地打掃吧》花絮：「浪漫小紅傘」變成金裕貞攻擊尹鈞相的「武器」！？ 改名如改命？Red Velvet這些歌改了題目之後真的就大火！原題「土味」十足啊XD 太拼！ BTS防彈少年團Jimin & J-Hope背部驚現拔火罐痕跡 保護姜丹尼爾、尹智聖的權益 經紀公司正式向惡意網友提告「會出動所有法律手段」 細節見人品啊！看到MC自覺退出，都敬秀伸長胳膊極力要求合影 《肇逃計畫》顏值＋演技最強合體 孔曉振、柳俊烈、曹政奭海報畫報公開 「服兵役後顏值又更上一層樓啦♥」池昌旭出演音樂劇與觀眾親切合影～ 懷舊樂團 Jannabi 與樂童音樂家秀賢合作 今日公開特別歌曲〈Made in Christmas〉！ 29組歌手+SM、JYP家族特別舞台！「2018 KBS歌謠大祝祭」超豪華完整陣容揭曉 電影《90分鐘末日倒數》觀前看點：空間＋視覺＋Bromance SM圈錢新招數：專輯小卡單獨出售！網友調侃：「不是清倉大拍賣吧...?」 tvN《男朋友》即將停播一週 下次播出要等明年啦！ Instagram公佈「2018 Instagram Awards」獎項！GD-BTS-BLACKPINK-EXO-李鍾碩-金所炫等獲得了什麼獎？ 韓劇 阿爾罕布拉宮的回憶알함브라궁전의추억 - 玩命AR，你敢玩嗎？

作為偶像男團EXO的一員，D.O.每一次的登台都拼盡全力，而作為演員都敬秀，他也用演技證明了自己。 最近都敬秀就在積極為自己的新作《搖擺男孩Swing Kids》作宣傳。

人氣火爆的都敬秀不僅歌唱得好、戲演的好，私下的好人品也是有口皆碑。 最近發生的一件小事就足以說明他的紳士風度。

幾日前，《搖擺男孩》舉辦了舞台問候活動，MC就由搞笑女藝人朴智善擔任，都敬秀和朴慧秀、吳政世等主演一起亮相。 活動結束前，諸位演員要和觀眾們合影，朴智善很自覺地讓出了位置，退出到鏡頭以外，都敬秀看到主持人退出就向她提議一起拍照。 朴智善一開始拒絕了都敬秀，但他不依不饒堅持讓MC一起出鏡，還一直伸著胳膊想讓對方過來，最終朴智善和他們一起合了影。





都敬秀還在和粉絲們聊天過程中寫道：「智善姐姐最棒！ 」甚至是在活動結束後，也是主動上前打招呼，握手表示謝意，完全沒有因對方只是MC而冷落，十分有禮貌。

「圖：twitter」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞