細節見人品啊！看到MC自覺退出，都敬秀伸長胳膊極力要求合影
明星 2018年12月21日 星期五10:02 Rui
作為偶像男團EXO的一員，D.O.每一次的登台都拼盡全力，而作為演員都敬秀，他也用演技證明了自己。 最近都敬秀就在積極為自己的新作《搖擺男孩Swing Kids》作宣傳。
人氣火爆的都敬秀不僅歌唱得好、戲演的好，私下的好人品也是有口皆碑。 最近發生的一件小事就足以說明他的紳士風度。
幾日前，《搖擺男孩》舉辦了舞台問候活動，MC就由搞笑女藝人朴智善擔任，都敬秀和朴慧秀、吳政世等主演一起亮相。 活動結束前，諸位演員要和觀眾們合影，朴智善很自覺地讓出了位置，退出到鏡頭以外，都敬秀看到主持人退出就向她提議一起拍照。 朴智善一開始拒絕了都敬秀，但他不依不饒堅持讓MC一起出鏡，還一直伸著胳膊想讓對方過來，最終朴智善和他們一起合了影。
都敬秀還在和粉絲們聊天過程中寫道：「智善姐姐最棒！ 」甚至是在活動結束後，也是主動上前打招呼，握手表示謝意，完全沒有因對方只是MC而冷落，十分有禮貌。
「圖：twitter」
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