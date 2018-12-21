细节见人品啊！看到MC自觉退出，都敬秀伸长胳膊极力要求合影
明星 2018年12月21日 星期五10:02 Rui
作为偶像男团EXO的一员，D.O.每一次的登台都拼尽全力，而作为演员都敬秀，他也用演技证明了自己。 最近都敬秀就在积极为自己的新作《摇摆男孩Swing Kids》作宣传。
人气火爆的都敬秀不仅歌唱得好、戏演的好，私下的好人品也是有口皆碑。 最近发生的一件小事就足以说明他的绅士风度。
几日前，《摇摆男孩》举办了舞台问候活动，MC就由搞笑女艺人朴智善担任，都敬秀和朴慧秀、吴政世等主演一起亮相。 活动结束前，诸位演员要和观众们合影，朴智善很自觉地让出了位置，退出到镜头以外，都敬秀看到主持人退出就向她提议一起拍照。 朴智善一开始拒绝了都敬秀，但他不依不饶坚持让MC一起出镜，还一直伸著胳膊想让对方过来，最终朴智善和他们一起合了影。
都敬秀还在和粉丝们聊天过程中写道：「智善姐姐最棒！ 」甚至是在活动结束后，也是主动上前打招呼，握手表示谢意，完全没有因对方只是MC而冷落，十分有礼貌。
「图：twitter」
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