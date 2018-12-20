《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均誰比較性感? 舞台問候場今天中午搶票!

《與神同行》票房巨星河正宇，搭檔《我的大叔》影視跨界影帝李善均共同主演壓軸強片《90分鐘末日倒數》將於12月28日正式上映，1月2日他們也即將與導演金秉祐一起訪台和台灣影迷進行舞台問候，『戲院問候見面會』也將於12/20(四)12:00博客來獨家販售。
《90分鐘末日倒數》自預告釋出以來備受關注，河正宇所詮釋傭兵部隊隊長角色相當強悍，有觀眾稱：「認真感受到河正宇狂野性感的魅力。」詮釋醫師的李善均則被形容冷靜傲慢，有著菁英般的內斂魅力，李善均本人聽後笑答：「也沒那麼內斂，我也很狂野！畢竟也是為了生存在奮力掙扎，大家進戲院就知道了。」
李善均坦言為了《90分鐘末日倒數》很辛苦。表示狹窄空間中，除了行動受限之外，與對手河正宇對話又幾乎都是在不同空間，需要單向通話戲份很多，還必須自己拿攝影機拍攝、自己抓角度，真心吐露：「拍攝過程有一度真的讓我滿悶的，很辛苦！」對此，導演金秉祐力讚李善均非常敬業，片中多場動作戲幾乎沒用替身，堅持親自上陣，李善均聽後謙虛回應：「正宇的動作戲更多，我大多是被追擊，被槍彈洗禮、逃亡，其實都不是打鬥戲。」
《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均將出席1月2日(週三)與1月3日(週四)『戲院問候見面會』，為盡最大力量與全台支持他們的粉絲見面，兩人也將貼心前往台中影城與中南部粉絲近距離互動，極限量舞台問候預計於12月20日（四）中午12:00博客來獨家販售！見面會購票即贈河正宇、李善均原文小海報(對摺、各一張)、獨家電影文件夾一個、韓流必備黑色口罩乙個。《90分鐘末日倒數》『戲院問候見面會』售票網址：https://tickets.books.com.tw/progshow/01020001461394
素材提供: 華聯國際
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