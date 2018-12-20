《90分钟末日倒数》河正宇、李善均谁比较性感? 舞台问候场今天中午抢票!

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《与神同行》票房巨星河正宇，搭档《我的大叔》影视跨界影帝李善均共同主演压轴强片《90分钟末日倒数》将於12月28日正式上映，1月2日他们也即将与导演金秉佑一起访台和台湾影迷进行舞台问候，『戏院问候见面会』也将於12/20(四)12:00博客来独家贩售。

《90分钟末日倒数》自预告释出以来备受关注，河正宇所诠释佣兵部队队长角色相当强悍，有观众称：「认真感受到河正宇狂野性感的魅力。」诠释医师的李善均则被形容冷静傲慢，有著菁英般的内敛魅力，李善均本人听后笑答：「也没那么内敛，我也很狂野！毕竟也是为了生存在奋力挣扎，大家进戏院就知道了。」



李善均坦言为了《90分钟末日倒数》很辛苦。表示狭窄空间中，除了行动受限之外，与对手河正宇对话又几乎都是在不同空间，需要单向通话戏份很多，还必须自己拿摄影机拍摄、自己抓角度，真心吐露：「拍摄过程有一度真的让我满闷的，很辛苦！」对此，导演金秉佑力赞李善均非常敬业，片中多场动作戏几乎没用替身，坚持亲自上阵，李善均听后谦虚回应：「正宇的动作戏更多，我大多是被追击，被枪弹洗礼、逃亡，其实都不是打斗戏。」



《90分钟末日倒数》河正宇、李善均将出席1月2日(周三)与1月3日(周四)『戏院问候见面会』，为尽最大力量与全台支持他们的粉丝见面，两人也将贴心前往台中影城与中南部粉丝近距离互动，极限量舞台问候预计於12月20日（四）中午12:00博客来独家贩售！见面会购票即赠河正宇、李善均原文小海报(对摺、各一张)、独家电影文件夹一个、韩流必备黑色口罩乙个。《90分钟末日倒数》『戏院问候见面会』售票网址：https://tickets.books.com.tw/progshow/01020001461394



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