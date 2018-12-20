泫雅親口預告明年回歸！ E'Dawn會否也一起呢？

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近日泫雅和E'Dawn在SNS直播中透露了回歸的計畫，終於又能在舞台上看到小野馬啦！

18日泫雅和E'Dawn一起在自己的IG上進行了直播，看起來已經對明年有了相當具體的計畫：「今年就會開始錄音，明年有一些想做的事。 計畫中的第一件事，就是和粉絲們見面。」

這將是泫雅離開CUBE、自立門戶後的第一張專輯，很顯然也會是檢驗泫雅音樂實力的重要契機，泫雅自己也很清楚這一點：「我最愛的就是舞台，這次的舞台更令我傾注心血。 」還對一旁的男友E'Dawn說：「你會幫我的吧？ 可以幫我寫歌呀。 」



想不到E'Dawn小小傲嬌了一下：「我要見我的粉絲啦。 好想大家。 好久沒有見到大家，其實一直都有放在心裡。 不論何時，只要有機會就和大家見面。 」



泫雅和E'Dawn與CUBE解約後開始進行獨立活動，有傳言說他們在接觸大型企劃公司、也有說設立了1人企劃社，但都沒有得到確認。



近期兩人不斷在IG上大秀恩愛，還一起參加了不少宣傳活動和雜誌拍攝，看起來愛情事業雙豐收：



但也有網友質疑此番突然透露回歸是「戀愛經費不足」，真是有夠酸~不過部分粉絲流失確實是事實，不知泫雅的新出發會否順利呢？小野馬加油啊！



（圖源：KSD韓星網，泫雅、E'Dawn IG）

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