泫雅亲口预告明年回归！ E'Dawn会否也一起呢？

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近日泫雅和E'Dawn在SNS直播中透露了回归的计画，终於又能在舞台上看到小野马啦！

18日泫雅和E'Dawn一起在自己的IG上进行了直播，看起来已经对明年有了相当具体的计画：「今年就会开始录音，明年有一些想做的事。 计画中的第一件事，就是和粉丝们见面。」

这将是泫雅离开CUBE、自立门户后的第一张专辑，很显然也会是检验泫雅音乐实力的重要契机，泫雅自己也很清楚这一点：「我最爱的就是舞台，这次的舞台更令我倾注心血。 」还对一旁的男友E'Dawn说：「你会帮我的吧？ 可以帮我写歌呀。 」



想不到E'Dawn小小傲娇了一下：「我要见我的粉丝啦。 好想大家。 好久没有见到大家，其实一直都有放在心里。 不论何时，只要有机会就和大家见面。 」



泫雅和E'Dawn与CUBE解约后开始进行独立活动，有传言说他们在接触大型企划公司、也有说设立了1人企划社，但都没有得到确认。



近期两人不断在IG上大秀恩爱，还一起参加了不少宣传活动和杂志拍摄，看起来爱情事业双丰收：



但也有网友质疑此番突然透露回归是「恋爱经费不足」，真是有够酸~不过部分粉丝流失确实是事实，不知泫雅的新出发会否顺利呢？小野马加油啊！



（图源：KSD韩星网，泫雅、E'Dawn IG）

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