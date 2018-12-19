男愛豆第一人！ BTS防彈少年團Jimin獲選韓國人投票「2018年度最愛偶像」
明星 2018年12月19日 星期三11:11 Sani
由專業機構發問卷、全韓國1501名13到19歲民眾親自選出的「年度最愛偶像」，史上第一次由男團成員登上第一寶座，那就是防彈少年團的Jimin！
12月18日，韓國專業調研企業GALLUP公佈了今年7月、9月和11月在全韓國（濟州除外）向1501位年齡在13到29歲的民眾進行的調查，請大家自由回答3位最喜歡的偶像歌手及成員，結果Jimin以12.8% 的受喜愛程度高居第一！
Jimin去年的排名還在第7，今年就一下子躍升榜首，其中在10代、20代女性中間都被列為第一，10代男性也將他列為第2，在20代男性中間的受喜愛程度則在第5，不論性別、年齡都十分受歡迎。
以下為完整名單：
值得一提的是，「偶像受喜愛程度排名調查」從2015年開始進行，當年的第一位是IU，2016年是少女時代成員太妍，2017年又是IU，今年第一次有男愛豆成為第一。
此外，該機構於今年7月、9月、11月對全韓國4200名13至19歲民眾進行了另一項調查，請大家自由回答「今年活動的歌手中最喜愛的3人」，防彈少年團總體也以24.4%的支援率榮獲第一。 不愧是世界彈！
（圖源：KSD韓星網，BTS FB，GALLUP）
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