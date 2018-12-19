男爱豆第一人！ BTS防弹少年团Jimin获选韩国人投票「2018年度最爱偶像」
明星 2018年12月19日 星期三11:11 Sani
由专业机构发问卷、全韩国1501名13到19岁民众亲自选出的「年度最爱偶像」，史上第一次由男团成员登上第一宝座，那就是防弹少年团的Jimin！
12月18日，韩国专业调研企业GALLUP公布了今年7月、9月和11月在全韩国（济州除外）向1501位年龄在13到29岁的民众进行的调查，请大家自由回答3位最喜欢的偶像歌手及成员，结果Jimin以12.8% 的受喜爱程度高居第一！
Jimin去年的排名还在第7，今年就一下子跃升榜首，其中在10代、20代女性中间都被列为第一，10代男性也将他列为第2，在20代男性中间的受喜爱程度则在第5，不论性别、年龄都十分受欢迎。
以下为完整名单：
值得一提的是，「偶像受喜爱程度排名调查」从2015年开始进行，当年的第一位是IU，2016年是少女时代成员太妍，2017年又是IU，今年第一次有男爱豆成为第一。
此外，该机构於今年7月、9月、11月对全韩国4200名13至19岁民众进行了另一项调查，请大家自由回答「今年活动的歌手中最喜爱的3人」，防弹少年团总体也以24.4%的支援率荣获第一。 不愧是世界弹！
（图源：KSD韩星网，BTS FB，GALLUP）
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