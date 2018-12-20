她也是美談藝人啊！IU續約背後的秘密：要求公司轉正工作人員
明星 2018年12月20日 星期四09:00 Rui
IU不僅歌美人甜，就連人品也是一級棒呢。
超暖！IU續約不收取續約金，開出兩條件：保證續用IU Team職員、給他們提高薪資！
最近知名作詞家金伊那就做客了金唱片特輯《用舌頭解說的金唱片》節目，這是一檔公開第32屆金唱片頒獎禮上最有意義的瞬間以及幕後故事的特別節目。作為第32屆金唱片的大賞得主，IU的故事也吸引了所有人的關注。
金伊那就大讚IU是「越挖掘越有好口碑的人」，他稱：「當天頒獎禮結束之後網上就出現了IU請人吃烤肉的帖子，發帖人說正在吃飯的時候發現隔壁桌就是IU，當時烤肉店有3桌人。 她真的很照顧人，尤其照顧跟在自己身邊的人。 」聽到這裡的Tony An也表示：「她和經紀公司續約的其中一個條件就是要求把跟她的工作人員全部轉為正式員工。 」
在韓國，正式員工和合約制員工之間的地位天差地別，除了薪酬高低之外，前者還能享受年終獎、帶薪休假等各種福利，而這些都是後者無法擁有的，因此看了消息的網民也對IU的義氣讚不絕口，紛紛稱讚：「人長得漂亮，心地還那麼善良」、「因為債too運動而骯髒的娛樂圈，總算有一束光明瞭」等。
「圖：NAVER、《用舌頭解說的金唱片》」
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