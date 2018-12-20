她也是美谈艺人啊！IU续约背后的秘密：要求公司转正工作人员
明星 2018年12月20日 星期四09:00 Rui
IU不仅歌美人甜，就连人品也是一级棒呢。
超暖！IU续约不收取续约金，开出两条件：保证续用IU Team职员、给他们提高薪资！
最近知名作词家金伊那就做客了金唱片特辑《用舌头解说的金唱片》节目，这是一档公开第32届金唱片颁奖礼上最有意义的瞬间以及幕后故事的特别节目。作为第32届金唱片的大赏得主，IU的故事也吸引了所有人的关注。
金伊那就大赞IU是「越挖掘越有好口碑的人」，他称：「当天颁奖礼结束之后网上就出现了IU请人吃烤肉的帖子，发帖人说正在吃饭的时候发现隔壁桌就是IU，当时烤肉店有3桌人。 她真的很照顾人，尤其照顾跟在自己身边的人。 」听到这里的Tony An也表示：「她和经纪公司续约的其中一个条件就是要求把跟她的工作人员全部转为正式员工。 」
在韩国，正式员工和合约制员工之间的地位天差地别，除了薪酬高低之外，前者还能享受年终奖、带薪休假等各种福利，而这些都是后者无法拥有的，因此看了消息的网民也对IU的义气赞不绝口，纷纷称赞：「人长得漂亮，心地还那么善良」、「因为债too运动而肮脏的娱乐圈，总算有一束光明了」等。
「图：NAVER、《用舌头解说的金唱片》」
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