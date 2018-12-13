大哥放假啦！Highlight 尹斗俊休假出營與成員團聚
明星 2018年12月13日 星期四08:24 施乃琪
不知不覺尹斗俊也入伍三個多月了，好久不見的他果然和成員在一起時看起來格外耀眼！
Highlight 的官方 SNS 昨晚（12 日））寫道：「為大家帶來入伍後首度放假出來的尹斗俊一兵的消息:)。」由於老么東雲當天有行程，所以照片裡只有斗俊、耀燮、俊亨和起光四人。
「Highlight 的隊長！Leader! 尹斗俊一兵入伍百日後首度放假所做的第一件事情就是！跟既是家人、也是朋友、又是職場同仁的 Highlight 成員一起吃了午餐。」Highlight 雀躍地表示：「看見以更豪邁的姿態休假出營的隊長，還有因為齊聚一堂而更耀眼的成員，感覺整顆心都在寒冷的冬天裡變得溫暖了。」
久違團聚的 Highlight 也不忘提醒粉絲要注意保暖：「尹斗俊大人無論在哪裡，永遠都把大家的健康和幸福當做第一優先，所以請各位在冷冷的天氣裡要小心別感冒，也希望大家一直很幸福！」Light 都要好好聽隊長的話哦！
（照片來源：Around US Entertainment）
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