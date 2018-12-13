大哥放假啦！Highlight 尹斗俊休假出营与成员团聚
明星 2018年12月13日 星期四08:24 施乃琪
不知不觉尹斗俊也入伍三个多月了，好久不见的他果然和成员在一起时看起来格外耀眼！
Highlight 的官方 SNS 昨晚（12 日））写道：「为大家带来入伍后首度放假出来的尹斗俊一兵的消息:)。」由於老么东云当天有行程，所以照片里只有斗俊、耀燮、俊亨和起光四人。
「Highlight 的队长！Leader! 尹斗俊一兵入伍百日后首度放假所做的第一件事情就是！跟既是家人、也是朋友、又是职场同仁的 Highlight 成员一起吃了午餐。」Highlight 雀跃地表示：「看见以更豪迈的姿态休假出营的队长，还有因为齐聚一堂而更耀眼的成员，感觉整颗心都在寒冷的冬天里变得温暖了。」
久违团聚的 Highlight 也不忘提醒粉丝要注意保暖：「尹斗俊大人无论在哪里，永远都把大家的健康和幸福当做第一优先，所以请各位在冷冷的天气里要小心别感冒，也希望大家一直很幸福！」Light 都要好好听队长的话哦！
（照片来源：Around US Entertainment）
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