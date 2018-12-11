朴寶劍＆P.O在《男朋友》中飾演兄弟，但實際上...他們是1993年的「同齡親辜」呀！
韓劇 2018年12月11日 星期二12:54 Yuan
由宋慧喬、朴寶劍等人主演的《男朋友》在28日首播，無論是收視或是話題性都很高，不知道大家有沒有開始追這一部劇了呢？
在第3集中，P.O飾演的金振明也首次亮相，是他退伍後回到家，但是沒有告訴家人，結果沒有湯、沒有飯甚至連泡麵都沒有，沒有吃到飯的委屈的表情還有生動的演技，讓不少觀眾直呼：「太可愛了！」雖然也有觀眾表示：「看了《新西遊記》之後，會不自覺看他的嘴吧！」
後來全家一起看電視，正報導著車秀賢（宋慧喬 飾）的新聞，金振明問了：「哥，你有看過代表本人嗎？怎麼樣？真的很漂亮嗎？」金振赫也回答：「恩～」這時金振明又說：「哥竟然會說人家漂亮。」互動真的就像是「現實兄弟」，雖然在劇中飾演兄弟，不過他們其實都是1993年出生，是同齡親辜呀！
P.O在上個月播出《驚人的星期六》中就有提到：「和寶劍會聯繫但還是有點尷尬。」同集出演的惠利就對他說：「你和他提我吧！你和他說和我一起錄節目了。」在他首次拍攝花絮中，看到他們一起拉手了，不過去起來還是有點...害羞，也令人期待他們的Bromance啦！
（圖：tvN）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞