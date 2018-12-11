朴宝剑＆P.O在《男朋友》中饰演兄弟，但实际上...他们是1993年的「同龄亲辜」呀！
韩剧 2018年12月11日 星期二12:54 Yuan
由宋慧乔、朴宝剑等人主演的《男朋友》在28日首播，无论是收视或是话题性都很高，不知道大家有没有开始追这一部剧了呢？
在第3集中，P.O饰演的金振明也首次亮相，是他退伍后回到家，但是没有告诉家人，结果没有汤、没有饭甚至连泡面都没有，没有吃到饭的委屈的表情还有生动的演技，让不少观众直呼：「太可爱了！」虽然也有观众表示：「看了《新西游记》之后，会不自觉看他的嘴吧！」
后来全家一起看电视，正报导著车秀贤（宋慧乔 饰）的新闻，金振明问了：「哥，你有看过代表本人吗？怎么样？真的很漂亮吗？」金振赫也回答：「恩～」这时金振明又说：「哥竟然会说人家漂亮。」互动真的就像是「现实兄弟」，虽然在剧中饰演兄弟，不过他们其实都是1993年出生，是同龄亲辜呀！
P.O在上个月播出《惊人的星期六》中就有提到：「和宝剑会联系但还是有点尴尬。」同集出演的惠利就对他说：「你和他提我吧！你和他说和我一起录节目了。」在他首次拍摄花絮中，看到他们一起拉手了，不过去起来还是有点...害羞，也令人期待他们的Bromance啦！
（图：tvN）
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