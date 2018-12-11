《分秒幣爭》劉亞仁：尹政學這角色讓我花最多時間練習

演員劉亞仁與劇中他所飾演的尹政學一角其實有其相似之處，對於自己的價值觀非常確信，以及享受著自己如履薄冰的挑戰，於是在《分秒幣爭》中的尹政學就像為劉亞仁量身訂做的西裝，演繹起來擁有他獨特的魅力。
《分秒幣爭》描述在韓國即將面臨破產的一周前，有些人克服危機，有些人利用危機，從高層官員到想要守護公司與家人的平凡人民，在1997年IMF介入的危機中做出了不同的選擇。《分秒幣爭》中的尹政學靠著自己的直覺以及對周圍情勢的觀察，預見國家即將破產，而做出了冒險的賭注。
劉亞仁表示要投入這個角色，對他來說有相當的難度，其實劉亞仁在剛拍攝完《燃燒烈愛》後就立即投入《分秒幣爭》尹政學這個角色，反差極大需要時間調適融入。“在現場要立即反應其實是很混亂的，現在想起來覺得剛該開始拍攝時NG超多的。”不過隨著時間，當然也讓劉亞仁漸漸調適過來了，不過這角色的確是他花了最多時間練習的一個。
與其說是題材的特殊性，劉亞仁更希望表現出作品的寫實普及性，尹政學這個角色即使有點投機有點自負，但他終究也是一個平凡人，也是一樣會被金錢或其他慾望所吸引，劉亞仁避開了尹政學的負面形象，反而希望突顯的是他與一般人相同的感受，雖然投機分子做出了與一般人不同的選擇，可能被人指指點點，但他依舊演出了令人產生共鳴的情感面。
劉亞仁也演出了尹政學的善，雖然他追逐著金錢，也步步邁向成功，但看見許多人因破產而走投無路，心中依舊是難過。加上劇中一幕尹政學因為大賺一筆而購入的新房子，正當他歡喜得到房產的同時，卻在屋內發現了輕生的屍體。
劉亞仁與尹政學的相似之處，就是選擇了不平順的一條路。每次像賭注一樣做出的選擇帶給他嶄新的挑戰與成功，劉亞仁笑說：“挑戰令人自在。”也許他所選擇的路對某些人來說是艱難的，不過卻展現了觀眾愛看的特殊魅力，他表示因為觀眾們的喜愛，讓他持續不斷前進著。電影《分秒幣爭》全台現正熱映中。
照片：UAA / 華映娛樂
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