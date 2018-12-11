《分秒币争》刘亚仁：尹政学这角色让我花最多时间练习

演员刘亚仁与剧中他所饰演的尹政学一角其实有其相似之处，对於自己的价值观非常确信，以及享受著自己如履薄冰的挑战，於是在《分秒币争》中的尹政学就像为刘亚仁量身订做的西装，演绎起来拥有他独特的魅力。
《分秒币争》描述在韩国即将面临破产的一周前，有些人克服危机，有些人利用危机，从高层官员到想要守护公司与家人的平凡人民，在1997年IMF介入的危机中做出了不同的选择。《分秒币争》中的尹政学靠著自己的直觉以及对周围情势的观察，预见国家即将破产，而做出了冒险的赌注。
刘亚仁表示要投入这个角色，对他来说有相当的难度，其实刘亚仁在刚拍摄完《燃烧烈爱》后就立即投入《分秒币争》尹政学这个角色，反差极大需要时间调适融入。“在现场要立即反应其实是很混乱的，现在想起来觉得刚该开始拍摄时NG超多的。”不过随著时间，当然也让刘亚仁渐渐调适过来了，不过这角色的确是他花了最多时间练习的一个。
与其说是题材的特殊性，刘亚仁更希望表现出作品的写实普及性，尹政学这个角色即使有点投机有点自负，但他终究也是一个平凡人，也是一样会被金钱或其他欲望所吸引，刘亚仁避开了尹政学的负面形象，反而希望突显的是他与一般人相同的感受，虽然投机分子做出了与一般人不同的选择，可能被人指指点点，但他依旧演出了令人产生共鸣的情感面。
刘亚仁也演出了尹政学的善，虽然他追逐著金钱，也步步迈向成功，但看见许多人因破产而走投无路，心中依旧是难过。加上剧中一幕尹政学因为大赚一笔而购入的新房子，正当他欢喜得到房产的同时，却在屋内发现了轻生的尸体。
刘亚仁与尹政学的相似之处，就是选择了不平顺的一条路。每次像赌注一样做出的选择带给他崭新的挑战与成功，刘亚仁笑说：“挑战令人自在。”也许他所选择的路对某些人来说是艰难的，不过却展现了观众爱看的特殊魅力，他表示因为观众们的喜爱，让他持续不断前进著。电影《分秒币争》全台现正热映中。
照片：UAA / 华映娱乐
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