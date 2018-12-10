SHINee溫流&演員金玟錫今日入伍！ 剪短髮照片+手寫信公開！
明星 2018年12月10日 星期一10:48 Sani
今天就是溫流和金玟錫兩位歐巴去服兵役的日子了T^T看到溫流在SHINee IG上PO出的照片和親筆信，真的很捨不得他呀！
溫流是SHINee裡第一位服兵役的成員，因為希望低調入伍，所以時間和地點都沒有公開。 今天淩晨公開了把頭髮剃成兵哥哥模樣的照片，笑容還是那麼陽光啊：
溫流在親筆信裡寫道：「大家過的好嗎？ 我有了短暫休息的時間。 雖然感到很遺憾，但我願把這段短暫的休息當做是為了準備更好的模樣給大家看的時間。 最重要的就是健康。 祝大家都健康幸福。 我以後也會繼續唱歌的，如果想我，就聽聽我的聲音吧。 回來之後再問候大家。 非常感謝大家。 再見啦！ 」
溫流在12月5日發行了第一張solo專輯《VOICE》，主打歌《BLUE》，作為入伍前留給大家的禮物。
而金玟錫也將在今日下午到忠清南道論山訓練所報到，作為陸軍現役入伍。 金玟錫也希望不公開入伍，所以現場不會舉辦相關活動。 金玟錫在本月8日公開了剪短頭髮的照片，舉手敬禮，留言表示「已經做好準備」。 希望兩人都能順利、無恙地服完兵役，期待他們歸來！
（圖源：SHINee、金玟錫IG）
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留言/評論
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很不舍得温流
只能听着他的专辑等他两年
😭😭😭😭😭😭😭😭
1小時前
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