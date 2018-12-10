SHINee温流&演员金玟锡今日入伍！ 剪短发照片+手写信公开！
明星 2018年12月10日 星期一10:48 Sani
今天就是温流和金玟锡两位欧巴去服兵役的日子了T^T看到温流在SHINee IG上PO出的照片和亲笔信，真的很舍不得他呀！
温流是SHINee里第一位服兵役的成员，因为希望低调入伍，所以时间和地点都没有公开。 今天淩晨公开了把头发剃成兵哥哥模样的照片，笑容还是那么阳光啊：
温流在亲笔信里写道：「大家过的好吗？ 我有了短暂休息的时间。 虽然感到很遗憾，但我愿把这段短暂的休息当做是为了准备更好的模样给大家看的时间。 最重要的就是健康。 祝大家都健康幸福。 我以后也会继续唱歌的，如果想我，就听听我的声音吧。 回来之后再问候大家。 非常感谢大家。 再见啦！ 」
温流在12月5日发行了第一张solo专辑《VOICE》，主打歌《BLUE》，作为入伍前留给大家的礼物。
而金玟锡也将在今日下午到忠清南道论山训练所报到，作为陆军现役入伍。 金玟锡也希望不公开入伍，所以现场不会举办相关活动。 金玟锡在本月8日公开了剪短头发的照片，举手敬礼，留言表示「已经做好准备」。 希望两人都能顺利、无恙地服完兵役，期待他们归来！
（图源：SHINee、金玟锡IG）
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留言/评论
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很不舍得温流
只能听着他的专辑等他两年
😭😭😭😭😭😭😭😭
1小时前
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