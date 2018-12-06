韩剧超能男主角又多一人！GOT7珍荣主演《会读心术的那小子》，和李钟硕比谁更厉害？
明星 2018年12月6日 星期四11:11 Rui
韩剧超能界又收获一枚花美男。 GOT7珍荣确定出演tvN新剧《会读心术的那小子》，扮演技能生疏的超能力者。
将於明年上半年开播的《会读心术的那小子》讲述了拥有只要碰到对方的身体就能了解对方所有秘密的超能少年李安和誓死也要守护内心伤痛的少女尹在仁之间的罗曼史。 偶然邂逅的少男少女携手结局各种案件，并共同成长互相治愈，是一部刑侦罗曼史。
珍荣在剧中扮演男一号，触碰他人身体的瞬间就能看到对方所有记忆的超能少年李安，他有著一副随便走在大街上就能让路人女生昏倒的帅气容颜，但实际上言行随意，是个有著反转魅力的大男孩。 李安的梦想就是依靠超能力行侠仗义，但其实他并不能完全掌控超能，因此也引发出了一系列小事故。 当他邂逅隐藏过去，只展现完美一面的尹在仁后又展现出了别样的浪漫面貌。这样的人设乍一看和《听见你的声音》中的「朴修夏」李钟硕很相似，只不过朴修夏通过眼神读心，李安则需要碰触对方的身体。
女主角尹在仁的人选敲定为新人女演员申艺恩，出生自贫困家庭一无所有的她因为自尊心和遭遇到的冷眼而隐藏了真实面貌，伪装成了「完美女」。当她得知李安拥有读心的超能力后，为了帮助父亲洗刷杀人的冤屈而和李安「纠缠」到了一起。
此外，《会读心术的那小子》由《吸血鬼检察官》、《朝鲜科学搜查队-别巡检》的编剧梁真雅和《河伯的新娘2017》、《仁显皇后的男人》的导演金炳洙携手打造，将於2019年上半年播出。
「图：NAVER」
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