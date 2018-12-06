渣男VS理想型：Red Velvet認為的壞男人和好男人是怎樣的？

跟Red Velvet提升戀愛情商吧，100%有共鳴！
Red Velvet在4日做客SBS電臺節目《BoomBoom Power》，結合新歌《RBB（Really Bad Boy）》，每位成員都談到了自己認為的壞男人和好男人。
瑟琪認為的壞男人是「很愛撒謊又很會撒謊的男人。 原本以為是好男人，後來才發現其實是很會撒謊的壞男人。 」而瑟琪認為的好男人是：「不讓人感到孤獨、很擅長表達地說‘我只有你’、很照顧人的人。 」
Yeri也覺得是撒謊的男人是壞男人。 而Yeri認為的好男人的標準是「不管是什麼人，只要不撒謊就行...」
JOY認為的壞男人是「言行不一的男人是壞男人。 」JOY認為的好男人是：「讓我相信他會一直待在我身邊的人。 」
Irene覺得撒謊的、無法信任的、讓我感到不安的男人是壞男人。 Irene：「和瑟琪差不多，不讓我感到孤獨、我喜歡溫暖的男人。 」MC問喜歡多少度的，Irene有點猶豫地說喜歡40.8度的，MC就開玩笑說那不是要住院了嗎...?
Wendy：「相愛著，但是沒有給人被愛的感覺的男人。 與其說是不擅長表達，是那種即使待在一起也讓你感到孤獨的男人。 」而好男人是：「對話時，真心地傾聽我的話、哪怕只記住一點小事的男人，可以對話的男人。 」
有句話說：「活在世上，誰沒碰到過渣男？ 」對紅貝貝以上的這些話是不是很有同感呢~
圖：SBS《Boom Boom Power》capture、IG@boomboom_power_
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