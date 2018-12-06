渣男VS理想型：Red Velvet认为的坏男人和好男人是怎样的？

跟Red Velvet提升恋爱情商吧，100%有共鸣！
Red Velvet在4日做客SBS电台节目《BoomBoom Power》，结合新歌《RBB（Really Bad Boy）》，每位成员都谈到了自己认为的坏男人和好男人。
瑟琪认为的坏男人是「很爱撒谎又很会撒谎的男人。 原本以为是好男人，后来才发现其实是很会撒谎的坏男人。 」而瑟琪认为的好男人是：「不让人感到孤独、很擅长表达地说‘我只有你’、很照顾人的人。 」
Yeri也觉得是撒谎的男人是坏男人。 而Yeri认为的好男人的标准是「不管是什么人，只要不撒谎就行...」
JOY认为的坏男人是「言行不一的男人是坏男人。 」JOY认为的好男人是：「让我相信他会一直待在我身边的人。 」
Irene觉得撒谎的、无法信任的、让我感到不安的男人是坏男人。 Irene：「和瑟琪差不多，不让我感到孤独、我喜欢温暖的男人。 」MC问喜欢多少度的，Irene有点犹豫地说喜欢40.8度的，MC就开玩笑说那不是要住院了吗...?
Wendy：「相爱著，但是没有给人被爱的感觉的男人。 与其说是不擅长表达，是那种即使待在一起也让你感到孤独的男人。 」而好男人是：「对话时，真心地倾听我的话、哪怕只记住一点小事的男人，可以对话的男人。 」
有句话说：「活在世上，谁没碰到过渣男？ 」对红贝贝以上的这些话是不是很有同感呢~
图：SBS《Boom Boom Power》capture、IG@boomboom_power_
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