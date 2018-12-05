【有片】Red Velvet澀琪教你超紅網路手語：這也太可愛了吧～ BTS防彈少年團登上2018 Billboard Top Artist榜8位 黃金豬不見啦，犯人在成員之中？MAMAMOO 2019年曆大玩「偵探破案」！ 《男朋友》才開播宋慧喬就已經背了數隻大牌包包，據說都是私物哦！ 《THE FAN》2PM俊昊推薦的JYP女練習生黃藝智，被BoA犀利指出對嘴！ 為了生活、為了就業：只錄取3位的韓國環境美化隊員！ Red Velvet Irene❤BLACKPINK Jennie秀閨蜜情：又是專程回去牽手，又是背後抱！ Ryan跟Apeach的牙刷盒！現在不下單以後就買不到啦～ 11月底電視劇話題性排行 TOP.10 裡，你一共追了幾部呢～？ 又多了一個期待《男朋友》的理由：P.O今晚亮相扮演朴寶劍弟弟！ 就算只有五人也搶手 INFINITE 年末見面會《Forever》門票秒殺！ 史上第一例！ 繼「BTS」之後，防彈少年團即將拿到官方粉絲名「ARMY」的商標權！

其中有一部更是超級大黑馬！直接登上No.2超強，前五名競爭也好激烈啊~~~（超過五部就算你厲害!!!但如果只選一部，你會想強推哪一齣劇呢???）

韓國GOODDATA調查公布了11月最後一周的電視劇話題性排行榜，話不囉嗦直接公開名次！！！（名次後還有小評價哦～）

▼電視劇話題性TOP.10：

1．《男朋友》▲２

2．《SKY城堡》（SKY CASTLE）▲２

3．《阿爾罕布拉宮的回憶》→新進榜

4．《皇后的品格》▼２

5．《先熱情地清掃吧》→新進榜

6．《死之詠讚》→新進榜

7．《狐狸新娘星》→持平

8．《命運與憤怒》→新進榜

9．《赤月青日》▼３

10．《雞龍仙女傳》▼２

《男朋友》上週剛開播便奪下話題性一位，無論畫面、演員（宋慧喬&朴寶劍）、演技、互動、配件…等等，每一個小細節都是大家討論的對象，拿下冠軍也是剛好而已；最令人驚豔的，便是實力派演員群聚的《SKY城堡》，演技絕對沒話說地好，連同首播的收視率1.7%，於第四集猛飆到7.4%，除了演員精湛的表現，劇組與劇本的實力絕對是一等一，好奇這部劇魅力的朋友，趕快打開來一探究竟吧！



而第三名則是由玄彬與朴信惠主演的《阿爾罕布拉宮的回憶》，兩位主演顏值與演技，加上強大的團隊，話題性登上第三名，留下的懸疑與奇幻感，也讓觀眾們相當好奇接下來的劇情；第四名《皇后的品格》則持續在TOP.5中，誇張狗血的角度不曉得觀眾是否能有耐心繼續追下去，好評壞評皆有，好劇一個個開播，下禮拜估計下降的機率是偏高的。



第五名則是新進榜的《先熱情地清掃吧》，可愛淘氣的金裕貞，搭上充滿喜感的尹鈞相，這劇的口味比較偏向年輕人，交錯在現實生活與搞笑愉快之中，大部份留下好評外，也讓許多觀眾覺得相當療癒心情。



《死之詠讚》和《命運與憤怒》皆是新進榜的電視劇，而已播過半的《雞龍仙女傳》下降到第十名，究竟能否保持話題性留在TOP.10中呢～？小編下禮拜再為大家更新報導囉！



（截圖自：官方劇照）

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