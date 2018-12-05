【有片】Red Velvet涩琪教你超红网路手语：这也太可爱了吧～ BTS防弹少年团登上2018 Billboard Top Artist榜8位 黄金猪不见啦，犯人在成员之中？MAMAMOO 2019年历大玩「侦探破案」！ 《男朋友》才开播宋慧乔就已经背了数只大牌包包，据说都是私物哦！ 《THE FAN》2PM俊昊推荐的JYP女练习生黄艺智，被BoA犀利指出对嘴！ 为了生活、为了就业：只录取3位的韩国环境美化队员！ Red Velvet Irene❤BLACKPINK Jennie秀闺蜜情：又是专程回去牵手，又是背后抱！ Ryan跟Apeach的牙刷盒！现在不下单以后就买不到啦～ 11月底电视剧话题性排行 TOP.10 里，你一共追了几部呢～？ 又多了一个期待《男朋友》的理由：P.O今晚亮相扮演朴宝剑弟弟！ 就算只有五人也抢手 INFINITE 年末见面会《Forever》门票秒杀！ 史上第一例！ 继「BTS」之后，防弹少年团即将拿到官方粉丝名「ARMY」的商标权！

其中有一部更是超级大黑马！直接登上No.2超强，前五名竞争也好激烈啊~~~（超过五部就算你厉害!!!但如果只选一部，你会想强推哪一出剧呢???）

韩国GOODDATA调查公布了11月最后一周的电视剧话题性排行榜，话不罗嗦直接公开名次！！！（名次后还有小评价哦～）

▼电视剧话题性TOP.10：

1．《男朋友》▲２

2．《SKY城堡》（SKY CASTLE）▲２

3．《阿尔罕布拉宫的回忆》→新进榜

4．《皇后的品格》▼２

5．《先热情地清扫吧》→新进榜

6．《死之咏赞》→新进榜

7．《狐狸新娘星》→持平

8．《命运与愤怒》→新进榜

9．《赤月青日》▼３

10．《鸡龙仙女传》▼２

《男朋友》上周刚开播便夺下话题性一位，无论画面、演员（宋慧乔&朴宝剑）、演技、互动、配件…等等，每一个小细节都是大家讨论的对象，拿下冠军也是刚好而已；最令人惊艳的，便是实力派演员群聚的《SKY城堡》，演技绝对没话说地好，连同首播的收视率1.7%，於第四集猛飙到7.4%，除了演员精湛的表现，剧组与剧本的实力绝对是一等一，好奇这部剧魅力的朋友，赶快打开来一探究竟吧！



而第三名则是由玄彬与朴信惠主演的《阿尔罕布拉宫的回忆》，两位主演颜值与演技，加上强大的团队，话题性登上第三名，留下的悬疑与奇幻感，也让观众们相当好奇接下来的剧情；第四名《皇后的品格》则持续在TOP.5中，夸张狗血的角度不晓得观众是否能有耐心继续追下去，好评坏评皆有，好剧一个个开播，下礼拜估计下降的机率是偏高的。



第五名则是新进榜的《先热情地清扫吧》，可爱淘气的金裕贞，搭上充满喜感的尹钧相，这剧的口味比较偏向年轻人，交错在现实生活与搞笑愉快之中，大部份留下好评外，也让许多观众觉得相当疗愈心情。



《死之咏赞》和《命运与愤怒》皆是新进榜的电视剧，而已播过半的《鸡龙仙女传》下降到第十名，究竟能否保持话题性留在TOP.10中呢～？小编下礼拜再为大家更新报导罗！



（截图自：官方剧照）

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