Apink恩地在起身都艱難的情況下，強忍腰痛消化殺人行程！
明星 2018年12月4日 星期二15:06 ZJM
隔著螢幕都能從恩地的表情，感受到她的痛苦…
恩地在28日IG直播的末尾，說到會參加MMA的，但是因為自己腰傷復發了，提前告訴粉絲可能自己不會跳舞，所以恩地是在腰傷的情況下，還消化以下空中飛人行程。
11.28~11.29，恩地在日本連唱兩場solo演唱會。
11.30從日本飛往越南，參加Apink的簽售會活動。
12.1緊接著飛回韓國參加MMA。
在MMA上，Apink成員們非常專業地發揮了吃CD般的live實力，尤其恩地飆的高音更明顯地證明開了全麥。 舞蹈方面雖然不得已地有些小心翼翼，但還是正常完成了。 在中間1:30左右，恩地強忍著腰痛表演。
在MMA藝人席，恩地起身祝賀獲獎者時，都要用手撐一下才能艱難地站起來。
下台的時候都是扶著腰下台的。 而且Apink即將在1月回歸和開演唱會。 恩地的健康更令粉絲擔憂。
圖：YouTube EUNJI BEE、eunjibee_com
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