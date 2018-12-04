Apink恩地在起身都艰难的情况下，强忍腰痛消化杀人行程！
明星 2018年12月4日 星期二15:06 ZJM
隔著萤幕都能从恩地的表情，感受到她的痛苦…
恩地在28日IG直播的末尾，说到会参加MMA的，但是因为自己腰伤复发了，提前告诉粉丝可能自己不会跳舞，所以恩地是在腰伤的情况下，还消化以下空中飞人行程。
11.28~11.29，恩地在日本连唱两场solo演唱会。
11.30从日本飞往越南，参加Apink的签售会活动。
12.1紧接著飞回韩国参加MMA。
在MMA上，Apink成员们非常专业地发挥了吃CD般的live实力，尤其恩地飙的高音更明显地证明开了全麦。 舞蹈方面虽然不得已地有些小心翼翼，但还是正常完成了。 在中间1:30左右，恩地强忍著腰痛表演。
在MMA艺人席，恩地起身祝贺获奖者时，都要用手撑一下才能艰难地站起来。
下台的时候都是扶著腰下台的。 而且Apink即将在1月回归和开演唱会。 恩地的健康更令粉丝担忧。
图：YouTube EUNJI BEE、eunjibee_com
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