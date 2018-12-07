OMG！燦烈媽媽經營的餐廳將結業～愛麗們要把握最後機會！
明星 2018年12月7日 星期五08:15
如果有愛麗還未去過燦烈媽媽這家意大利餐廳的話，就要把握機會啦~ T.T
燦烈媽媽經營的意式餐廳Vivapolo在粉絲圈早已出名，她也常透過餐廳SNS分享燦烈的照片甚至是兒時趣事，與粉絲交流，於是餐廳自然也就成為了EXO-L們的朝聖地，更獲政府認可為「首爾知名韓流景點」，小編之前也曾介紹過喔~
可是沒想到，這個熱門景點竟要消失啦！日前燦烈媽媽在Facebook貼文，向大家傳遞了令人髮指遺憾的消息，餐廳租約原來已到期，餐廳將營業至2019年1月13日下午3時(韓國時間) 。
消息一出真的令廣大粉絲都非常震驚，也感到非常不捨，畢竟這些年來，餐廳已成為了EXO-L們的必去之地，大家吃著美食相聚，拿著娃娃聊EXO的趣事，燦烈媽媽溫柔親切的招待，常常和粉絲互動，加上店內滿滿關於燦烈和EXO的佈置，要是結業了，以後去哪找這麼好的地方呢???
希望燦烈媽媽能另覓地方重新開業吧！
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