不愧是「戲精第一天團」！BTOB被「劇透」得獎，全程演完激動內心活動

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BTOB是愛豆界最愛搞怪的團隊之一，哪怕是遭遇了電視台播放事故也能輕鬆對待，反應度無人能敵啊！

12月1日，2018 MELON MUSIC AWARDS在首爾高尺小巨蛋隆重舉行，並最先頒發了TOP10賞，BLACKPINK作為獲獎者之一登台發表獲獎感言，誰知途中音響發生問題，不小心「 劇透」出了下一位獲獎者關鍵字「想念...」，就是BTOB。 因為這一事故，BTOB提前知道了團隊已經獲獎，但是身為「戲精」的他們哪怕已經被「劇透」，卻仍在聽到自己獲獎的一瞬間做出了吃驚的表情，成員們不是驚訝地用手捂住了嘴巴，就是雙手握住感動得不知如何是好，每一個都演得十分投入。 就在上臺領獎的那一瞬間，李昌燮更是要激動得落淚一般，表情真摯，眾人一直維持著激動、難以置信的表情直到捧回獎盃，全程演技線上，很是敬業。



不過，發表獲獎感言時，成員們還是充滿了真心，李昌燮表示：「這個獎是粉絲們頒發給我們的，真的非常謝謝你們，我們會一直努力到白頭，哎呀，現在我已經是白頭了。 」接著陸星材說到：「真的很謝謝大家一起跟唱，想到這麼冷的天還在訓練的我們恩光大哥，我想把這個獎獻給他。 」

「圖：YouTube」

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